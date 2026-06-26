Mundial 2026: imágenes manipuladas para presentar a Gianni Infantino en dos partidos al mismo tiempo

En redes sociales afirman que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, acudió este jueves 25 de junio a dos partidos del Mundial 2026 que se jugaban al mismo tiempo y en ciudades diferentes: el Ecuador-Alemania y el Costa de Marfil-Curazao. Estos mensajes aportan fotografías en las que Infantino aparece en el palco de los dos estadios. Es falso, el presidente de la FIFA no acudió al encuentro entre Ecuador y Alemania. Las fotos que le sitúan en ese estadio son imágenes manipuladas de Infantino en otros partidos del Mundial.

"El presidente de la FIFA visto en los partidos de Alemania y Costa de Marfil", leemos en inglés en un mensaje de X del 25 de junio compartido más de 1.000 veces. La publicación adjunta dos fotografías de Infantino en un palco: en la primera vemos el rótulo del Ecuador-Alemania (minuto 1:51) y en la segunda, el Curazao-Costa de Marfil (minuto 11:25, con resultado 0-1). Encontramos otra publicación de X que difunde un montaje distinto que también lo presenta en estos dos partidos. En la del Ecuador-Alemania (minuto 46:30, según el rótulo) vemos a Infantino acompañado por el exjugador español Fernando Hierro, el exjugador francés Youri Djorkaeff y el presidente de la RFEF, Rafael Louzán.

Infantino acudió al Curazao-Costa de Marfil, pero no al Ecuador-Alemania

El Ecuador-Alemania y el Curazao-Costa de Marfil, ambos correspondientes al Grupo E, comenzaron a las 22:00 hora española del 25 de junio. El primero de ellos tuvo lugar en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey y el segundo, en Filadelfia. Pero el presidente de la FIFA no acudió a ver los dos partidos. Solo se le vio en el palco del partido entre Costa de Marfil y Curazao, que clasificó a la selección marfileña para los dieciseisavos de final gracias a su triunfo por 2-0. En esta fotografía de la agencia EFE se ve a Infantino en el palco, acompañado por el presidente de la Federación de Costa de Marfil y el primer ministro de Curazao.

Las imágenes que le sitúan en el Ecuador-Alemania están manipuladas. En la emisión de ese partido en RTVE se puede comprobar que las cámaras no muestran al presidente de FIFA. En el primer montaje de X, el rótulo indica el minuto 1:51 de partido. En ese instante la retransmisión no mostraba el palco sino el momento exacto en el que Leroy Sané marcó el 0-1 para Alemania. La realización tampoco muestra a Infantino en el minuto 46:30, como sugiere el segundo montaje (hora 1:01:07), sino a la árbitra Tori Penso.

01.27 min Gol de Leroy Sané en el minuto 1 del Ecuador - Alemania (0-1) | Mundial 2026

La imagen de Infantino que utiliza el primer montaje corresponde al partido entre Irán y Nueva Zelanda del 15 de junio, tal y como hemos comprobado con una búsqueda inversa. La imagen es casi idéntica, pero el rótulo del partido se ha manipulado con inteligencia artificial.

Análisis de esta foto manipulada con IA con Google SynthID y Proyecto Iveres VerificaRTVE

Las herramientas de detección de Proyecto Iveres arrojan más de un 99% de probabilidad de que la foto se haya editada con IA. Además, Google SynthID detecta que se ha manipulado con los modelos de IA de Google.

La fotografía en la que aparece junto a Hierro, Djorkaeff y Louzán también es falsa, el rótulo ha sido manipulado. Las cámaras captaron esa escena en el partido entre España y Arabia Saudí el domingo 21 de junio (hora 1:13:50), no en el Ecuador-Alemania.

A la izquierda, fotos manipuladas para presentar a Infantino en el Ecuador-Alemania; a la derecha, las imágenes reales VerificaRTVE

El medio deportivo ESPN ha analizado la presencia de Infantino en los partidos de la fase de grupos de este torneo en base a las publicaciones del presidente de la FIFA en su cuenta de Instagram. Según su estimación, Infantino ha recorrido más de 38.000 kilómetros para asistir a más de veinte partidos.

En VerificaRTVE ya te hemos alertado en las últimas semanas sobre la desinformación que circula en redes sobre el Mundial 2026. Se ha difundido una falsa narración racista sobre el Francia-Senegal, también manipulada con IA. En este reportaje te advertimos sobre los mensajes islamófobos, algunos de ellos utilizando la IA, que se han publicado sobre el futbolista Lamine Yamal tras su gol contra Arabia Saudí.