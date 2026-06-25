Curazao - Costa de Marfil, en directo hoy el partido del grupo E del Mundial 2026

Curazao y Costa de Marfil se enfrentarán en un partido que definirá el rumbo del Grupo E. La selección caribeña ha sumado solo un punto en sus dos primeros partidos; en la primera jornada, perdió 7-1 contra Alemania, y en la segunda jornada, no pudo pasar del empate ante Ecuador. Por su parte, Costa de Marfil ya derrotó a Ecuador con un gol de Amad Diallo en los últimos instantes. En su último encuentro, cayó 2-1 ante Alemania. A pesar de la derrota, el conjunto africano puso en aprietos a una selección que ha levantado el trofeo en cuatro ocasiones.

Onces iniciales: Curazao vs. Costa de Marfil

Curazao: Eloy Room; Brenet, Gaari, Obispo, Floranus; Fonville, Comenencia, Bacuna; Chong, Bacuna y Locadia

Costa de Marfil: Fofana; Doué, Kossounou, Diomande, Operi; Kessié, Sangaré, Amad Diallo; Yan Diomande, Pépé y Bonny

Este será el primer partido en la historia entre Curazao y Costa de Marfil, y también el primer encuentro de Costa de Marfil en la Copa del Mundo contra un país de la Concacaf. Curazao intentará convertirse en el equipo con el ranking más bajo en lograr llegar a la fase de eliminatorias, mientras que Costa de Marfil buscará ganar, avanzar por primera vez a una ronda de eliminación en un Mundial y ganar dos partidos en una misma edición por primera vez.

El jugador marfileño que más ha destacado hasta el momento, es el extremo Yan Diomandé, quien, tras sus grandes actuaciones ante Ecuador, ha completado ocho regates en sus dos primeros partidos de la Copa del Mundo (4 contra Ecuador y 4 contra Alemania). Además, lo más llamativo, tuvo que enfrentarse a dos jugadores de élite como Piero Hincapié y Joshua Kimmich.

En Curazao, Tahith Chong ha realizado la misma cantidad de regates que Diomandé, y en total eso es más del doble que cualquier otro jugador de Curazao en el torneo actual, siendo Juninho Bacuna el siguiente con solo 4.

El partido se llevará a cabo en el Estadio Filadelfia el jueves 25 de junio a las 22:00 horas, coincidiendo con el encuentro entre Ecuador y Alemania.