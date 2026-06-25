Nico Williams a RTVE: "Me encuentro bien, pero a diferencia de Lamine, me ha costado un poco coger el ritmo"

La importancia de Nico Williams para España va mucho más allá de los nombres. Su velocidad, desborde y capacidad para romper defensas han sido una de las principales armas ofensivas de La Roja en los últimos años. Junto a Lamine Yamal, forma una dupla de extremos que cambió la cara del equipo campeón de Europa y que muchos consideran imprescindible para que España aspire a levantar su segunda Copa del Mundo.

Aunque una lesión pocas semanas antes del Mundial encendió todas las alarmas, tras varios meses condicionado por problemas físicos y una pubalgia, el del Athletic Club ya está recuperado, y así se lo ha confirmado en una entrevista a nuestro enviado especial al Mundial 2026, Roi Groba. "Me encuentro bien, a diferencia de Lamine a mi me ha costado un poco coger el ritmo pero es normal, cada jugador tiene su proceso, el míster lo sabe, me está dando minutos a consecuencia de ello, a seguir mejorando y seguro que aparece el mejor Nico", afirmó Williams.

Sobre cómo se encuentra ahora mismo ha dicho que "físicamente me encuentro al cien por cien, pero si que es verdad que necesito coger un poco más de ritmo de competición, pero bueno, eso se coge entrenando, jugando partidos y si el míster me quiere poner, bienvenido sea y si no, pues también. Trabajar para tener los máximos minutos posibles y ayudar al equipo en lo que pueda".

Nico tuvo minutos, aunque pocos, en los dos partidos que España ha jugado en el Mundial hasta ahora, y ha contado a RTVE como se vio él sobre el campo. "A veces salgo un poco revolucionado porque al encontrarme mejor, intentó ayudar al equipo con goles o con asistencias, pero si que es verdad que hay momentos en el partido, como en el del otro día, que pedía otra cosa, el tener más balón, más pausa, y yo salí un poco más acelerado pero es normal, es un proceso. El míster confía plenamente en mí, yo en él también, y es ir cogiendo ritmo para ayudar al equipo", sentenciaba.