Mundial 2026, en directo hoy: 26 de junio, toca trasnochar a la madrugada para ver el Uruguay - España

Sigue en directo la jornada del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Este viernes 26 de junio seguimos ya de pleno con la tercera jornada en todos los grupos. En este caso toca trasnochar al 27 para ver de nuevo a la selección española, que cierra su grupo contra Uruguay en Guadalajara (México), partido este que te ofrecemos en abierto y gratis en La 1 y RTVE Play a las 2:00 horas peninsulares del sábado.

La jornada comienza con el eco de la victoria de Ecuador sobre Alemania que le clasifica para los dieciseisavos de final como una de las mejores terceras, mientras el empate entre Suecia y Japón hace lo propio con la selección nórdica tras la selección nipona, segunda por detrás de Países Bajos.

España tiene en su mano el pase a dieciseisavos de final como primera de grupo, puesto que ya es líder con cuatro puntos. La clasificación no está cerrada, porque se clasifican ocho terceros, pero conviene afianzar el liderato para evitar cruces a priori más peligrosos. A la misma hora se juega el encuentro entre Cabo Verde y Arabia Saudí. Prestaremos también especial atención a la última hora de la selección española antes del partido, con la información de primera mano de nuestros enviados especiales Rubén Heras y Adrián Herrero. Podrás ver el mejor resumen de cada jornada en nuestro catálogo de RTVE Play. Sigue el Mundial en RTVE.es debajo de estas líneas.