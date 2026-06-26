Mundial 2026, en directo hoy: 26 de junio, toca trasnochar a la madrugada para ver el Uruguay - España
- La última hora al minuto de la jornada de la Copa del Mundo de la FIFA
- Hora y dónde ver el partido Uruguay - España del Grupo H
- Sigue en directo la última hora del Mundial 2026 en RTVE Play
Sigue en directo la jornada del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Este viernes 26 de junio seguimos ya de pleno con la tercera jornada en todos los grupos. En este caso toca trasnochar al 27 para ver de nuevo a la selección española, que cierra su grupo contra Uruguay en Guadalajara (México), partido este que te ofrecemos en abierto y gratis en La 1 y RTVE Play a las 2:00 horas peninsulares del sábado.
La jornada comienza con el eco de la victoria de Ecuador sobre Alemania que le clasifica para los dieciseisavos de final como una de las mejores terceras, mientras el empate entre Suecia y Japón hace lo propio con la selección nórdica tras la selección nipona, segunda por detrás de Países Bajos.
España tiene en su mano el pase a dieciseisavos de final como primera de grupo, puesto que ya es líder con cuatro puntos. La clasificación no está cerrada, porque se clasifican ocho terceros, pero conviene afianzar el liderato para evitar cruces a priori más peligrosos. A la misma hora se juega el encuentro entre Cabo Verde y Arabia Saudí. Prestaremos también especial atención a la última hora de la selección española antes del partido, con la información de primera mano de nuestros enviados especiales Rubén Heras y Adrián Herrero. Podrás ver el mejor resumen de cada jornada en nuestro catálogo de RTVE Play. Sigue el Mundial en RTVE.es debajo de estas líneas.
MUNDIAL 2026, HOY EN DIRECTO: PARTIDOS, RESULTADOS Y ÚLTIMA HORA
11:00 La previa del Uruguay - España
Pese a estar encuadrados en un grupo con selecciones teóricamente inferiores (Cabo Verde y Arabia Saudí), ni España ni Uruguay pueden decir a 26 de junio que están matemáticamente clasificadas para las rondas eliminatorias. Por todo lo anteriormente expuesto, el partido entre ambas campeonas del mundo adquiere una dimensión inesperada, una trascendencia vital para el devenir de ambos en este Mundial. Nos lo cuenta nuestro enviado Adrián Herrero.
10:50 Expectación sin precedentes por el Colombia - Portugal
La enorme comunidad colombiana de Miami anda agitada estos días con la inminente celebración en la ciudad del Colombia-Portugal, el partido que ha pulverizado todas las expectativas convirtiéndose en el más demandado de toda la primera fase y para el que los precios se han disparado hasta cifras desmesuradas. Nos lo cuenta nuestro enviado Rubén Heras.
10:40 Pista Mundial: Uruguay - España, la garra celeste desafía a la desesperada al toque español
Con el viento a favor tras golear a Arabia Saudí, España se enfrenta a Uruguay en la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, buscando asegurar la primera plaza del grupo, lo que le permitiría evitar a Argentina en dieciseisavos de final y, en principio, tener cruces más asequibles en las eliminatorias. Pero los uruguayos llegan a la desesperada, al borde de la eliminación tras cosechar sendos empates contra Arabia Saudí y Cabo Verde, lo que les hace más peligrosos: cuando no alcance el juego, los celestes tirarán de garra y orgullo competitivo, como corresponde a una selección campeona del mundo. Nos lo cuenta Daniel Flores (DatosRTVE).
10:30 La agenda del día
El Mundial 2026 está inmerso en la última jornada de la fase de grupos, con los partidos que terminarán por definir las selecciones que se clasifican hacia los deiciseisavos de final y las que quedan eliminadas. Con tanto en juego, se unifican horarios en los grupos G, H e I. El partido de la jornada corresponde al Uruguay - España, del grupo H, que se disputa esta madrugada desde las 02:00 horas (hora peninsular) desde el estadio de Guadalajara (México). Éste será el choque que ofrecerá de forma gratuita RTVE en La 1 y RTVE Play.