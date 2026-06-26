Millones de peticiones y miles de euros por entrada: expectación sin precedentes para el Colombia-Portugal
- El partido, que se celebra en Miami, es el más demandado de la fase de grupos, con 30 millones de peticiones
- Los precios en la reventa oficial de la FIFA alcanzan los 26.000 euros y 50.000 para zonas vip
La enorme comunidad colombiana de Miami anda agitada estos días con la inminente celebración en la ciudad del Colombia-Portugal, el partido que ha pulverizado todas las expectativas convirtiéndose en el más demandado de toda la primera fase y para el que los precios se han disparado hasta cifras desmesuradas.
"Tenemos cerca de 30 millones de personas que quieren ir a este partido”, sorprendió Gianni Infantino, presidente de la FIFA allá por febrero en declaraciones a la colombiana Radio Caracol, una cifra que ya hace cuatro meses deslizaba la locura desatada por ver uno de los partidos más atractivos de toda la primera fase del Mundial 2026 en el Estadio de Miami, con capacidad para 64.000 espectadores.
“Es algo que no se ha visto en la historia del fútbol ni en un evento deportivo y social. Es una alegría total; el partido va a ser una fiesta”, aseguró el mandatario suizo. Más allá de la talla de ambas selecciones, la presencia de Cristiano Ronaldo y de la propia importancia deportiva del momento, donde ambos se juegan el liderato de grupo en su último partido antes de los cruces, Miami pasa por tener una población de hasta 600.000 colombianos, la mayor comunidad extranjera de la ciudad, solo superada por la cubana.
Conseguir una entrada, una obsesión prohibitiva: "Es una locura"
La alta demanda, unida a los ya de por sí elevados (y criticados) precios de las entradas para los partidos del Mundial, han colocado los tickets del Colombia-Portugal en la reventa oficial de la FIFA a un coste tan disparatado que las comparaciones con lo que podrías comprar por el mismo riegan las redes. La horquilla va de los 2.600 hasta los 26.000 dólares por la entrada de grada más cara sin entrar en paquetes vips, cuando la cifra se dispara hasta los 50.000 euros.
El precio de un coche de alta gama o la entrada para una casa son algunas de las comparaciones que han hecho los aficionados con los precios de un partido dispuesto a batir todos los récords de expectación, y de gasto, en un Mundial.
Muchos de los colombianos residentes en Miami no están de acuerdo con la política de precios del Mundial y optarán por verlo desde sus casas o, en su defecto, en la zona de fans de la ciudad. "Es una locura, intentamos comprar entradas, pero los precios no bajaban de los 3.000 dólares", aseguraba Luis a RTVE.es, recordando que la opción más asequible, "entradas a 300 euros", se ofreció a través de una rifa.
Carolina, por su parte, lamenta que no se haya pensado más en los aficionados: "Estos precios no son asumibles para nosotros, es una lástima, pero no podremos ver a Colombia en Miami, es imposible".