Millones de peticiones y miles de euros por entrada: expectación sin precedentes para el Colombia-Portugal

La enorme comunidad colombiana de Miami anda agitada estos días con la inminente celebración en la ciudad del Colombia-Portugal, el partido que ha pulverizado todas las expectativas convirtiéndose en el más demandado de toda la primera fase y para el que los precios se han disparado hasta cifras desmesuradas.

"Tenemos cerca de 30 millones de personas que quieren ir a este partido”, sorprendió Gianni Infantino, presidente de la FIFA allá por febrero en declaraciones a la colombiana Radio Caracol, una cifra que ya hace cuatro meses deslizaba la locura desatada por ver uno de los partidos más atractivos de toda la primera fase del Mundial 2026 en el Estadio de Miami, con capacidad para 64.000 espectadores.

“Es algo que no se ha visto en la historia del fútbol ni en un evento deportivo y social. Es una alegría total; el partido va a ser una fiesta”, aseguró el mandatario suizo. Más allá de la talla de ambas selecciones, la presencia de Cristiano Ronaldo y de la propia importancia deportiva del momento, donde ambos se juegan el liderato de grupo en su último partido antes de los cruces, Miami pasa por tener una población de hasta 600.000 colombianos, la mayor comunidad extranjera de la ciudad, solo superada por la cubana.