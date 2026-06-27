España se abona a las 21.00 horas en un camino hacia la final del Mundial con los rivales aún por definir

España ya está en la fase eliminatoria del Mundial. Después de empezar con un decepcionante empate ante Cabo Verde, los de Luis de la Fuente se han rehecho con dos victorias que han servido a la selección para acabar líder de su grupo. De este modo se evita el cruce directo en dieciseisavos de final contra los vigentes campeones del mundo, la Argentina de Messi, una posibilidad temida desde que se celebró el sorteo del Mundial el pasado mes de diciembre.

La selección ha cumplido, en consecuencia, su primer objetivo antes de empezar en la Copa del Mundo los enfrentamientos a vida o muerte. Al conocer ya su lado de los cruces, España ya sabe que solamente podría verse con Argentina o Brasil en una final tan hipotética ahora mismo como soñada. Lo mismo sucedería con Inglaterra en el caso de que los de Tuchel certifiquen ante Panamá su liderato de grupo. Así que… ¿Dónde hay que firmar para repetir la final de la Eurocopa 2024?

A partir de aquí, la única certeza es la mejor noticia para la afición española: todos los partidos de la selección que restan en este Mundial 2026 se disputarán a las 21.00 horas de España, por lo que se acabó trasnochar para seguir las evoluciones de los Oyarzábal, Lamine Yamal y compañía en América, sea un partido más o cinco, lo que supondría llegar a la final del 19 de julio.

Los Ángeles y Dallas, las sedes También se conocen las sedes de ese hipotético camino hacia la final: los jugadores de la Roja saltarán el próximo jueves 2 de julio al césped del SoFi Stadium de Los Ángeles para afrontar el choque de dieciseisavos de final. Un lugar al que los de Luis de la Fuente aspiran a volver el viernes 10 de julio en los cuartos de final, la histórica frontera de la selección, únicamente franqueada con éxito ante Paraguay en 2010. Y ya sabemos cómo acabó aquello. Para llegar a ese momento habría que superar unos octavos de final que todavía hay que alcanzar, pero que se disputarían el lunes 6 de julio en el AT&T Stadium de Dallas. La casa de los Cowboys, histórico equipo de la NFL, también vuelve a aparecer en el camino soñado de España hacia su segunda estrella. Sería en unas semifinales espectaculares en las que el supuesto rival saldría del triunfador de la pugna entre estos 8 países: Alemania, Paraguay, Países Bajos, Marruecos, Sudáfrica, Canadá, Suecia y una Francia que sale reforzada de la primera fase como favorita al título.