Uruguay - España, en directo hoy en vídeo el partido del grupo H del Mundial 2026

Sigue en directo, en abierto y gratis el partido entre Uruguay y España del Grupo H del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. El encuentro, que se disputa en el estadio mexicano de Guadalajara en la madrugada del viernes al sábado a las 2:00 horas peninsulares, podrás verlo en La 1 y RTVE Play.

La selección española llega en una buena situación dentro del grupo, siendo líder con cuatro puntos y con un pie y medio en dieciseisavos de final. Los pupilos de Luis de la Fuente están pletóricos de moral, pero no conviene relajarse ante un rival urgido. La victoria ante Arabia Saudí sirvió para calmar las aguas, que bajaban revueltas tras el inesperado empate frente a Cabo Verde.

Once de Uruguay Marcelo Bielsa iniciará con: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria; Manuel Ugarte, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Agustín Canobbio; Maximiliano Araújo y Darwin Núñez.

Once de España Luis de la Fuente saldrá con: Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Merino; Lamine Yamal, Oyarzabal y Baena. Mikel Oyarzabal tira del carro de España para golear a Arabia Saudí y dar un golpe sobre la mesa en el Mundial Óscar López Canencia En el segundo partido se vio una versión de la Roja más parecida a la que deslumbró en la Eurocopa hace dos años. Se espera que el equipo vaya a más y vaya recuperando ese alto nivel competitivo en cada partido, empezando por este tercero en Guadalajara. La buena noticia es que, salvo la recaída de Víctor Muñoz, los que venían entre algodones parece que ya se han recuperado plenamente. Además, hay futbolistas de recambio suficientes y algunos, incluso, aún no han tenido sus primeros minutos en este Mundial, que a buen seguro estarán deseando estrenarse. Son futbolistas como Martín Zubimendi en el centro del campo, Alejandro Grimaldo, Marc Pubill y Eric García en la defensa o Borja Iglesias en la delantera, amén del mencionado Víctor Muñoz por su lesión. Son futbolistas que vienen de hacer una gran temporada con sus equipos y ofrecen garantías, puesto que ya han sido probados anteriormente con la selección.