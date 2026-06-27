Uruguay - España, en directo hoy en vídeo el partido del grupo H del Mundial 2026
- La selección española se juega el liderato del grupo ante un combinado charrúa urgido tras dos empates
- Sigue en directo el Uruguay - España a las 2:00 horas en La 1 y RTVE Play
Sigue en directo, en abierto y gratis el partido entre Uruguay y España del Grupo H del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. El encuentro, que se disputa en el estadio mexicano de Guadalajara en la madrugada del viernes al sábado a las 2:00 horas peninsulares, podrás verlo en La 1 y RTVE Play.
La selección española llega en una buena situación dentro del grupo, siendo líder con cuatro puntos y con un pie y medio en dieciseisavos de final. Los pupilos de Luis de la Fuente están pletóricos de moral, pero no conviene relajarse ante un rival urgido. La victoria ante Arabia Saudí sirvió para calmar las aguas, que bajaban revueltas tras el inesperado empate frente a Cabo Verde.
Once de Uruguay
Marcelo Bielsa iniciará con: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria; Manuel Ugarte, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Agustín Canobbio; Maximiliano Araújo y Darwin Núñez.
Once de España
Luis de la Fuente saldrá con: Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Merino; Lamine Yamal, Oyarzabal y Baena.
En el segundo partido se vio una versión de la Roja más parecida a la que deslumbró en la Eurocopa hace dos años. Se espera que el equipo vaya a más y vaya recuperando ese alto nivel competitivo en cada partido, empezando por este tercero en Guadalajara. La buena noticia es que, salvo la recaída de Víctor Muñoz, los que venían entre algodones parece que ya se han recuperado plenamente.
Además, hay futbolistas de recambio suficientes y algunos, incluso, aún no han tenido sus primeros minutos en este Mundial, que a buen seguro estarán deseando estrenarse. Son futbolistas como Martín Zubimendi en el centro del campo, Alejandro Grimaldo, Marc Pubill y Eric García en la defensa o Borja Iglesias en la delantera, amén del mencionado Víctor Muñoz por su lesión. Son futbolistas que vienen de hacer una gran temporada con sus equipos y ofrecen garantías, puesto que ya han sido probados anteriormente con la selección.
Uruguay, en la cuerda floja
En el otro lado está Uruguay, que llega urgida tras dos empates. A la selección charrúa no le vale el empate, puesto que con tres puntos ya tendría menos de los que tiene España actualmente. Si la Roja calmó las aguas turbulentas con una victoria, la situación no se puede decir que sea idílica en la celeste. Los malos resultados han hecho arreciar las críticas a la labor de Marcelo Bielsa, cuestionado tanto por la elección de los convocados como por su rendimiento en el campo.
Uruguay y España se enfrentan por tercera vez en la Copa Mundial, con dos sendos en los partidos precedentes: un 2-2 en 1950 y un 0-0 en Italia en 1990. Dos empates lleva también el combinado charrúa en el presente Mundial. Tras quedar fuera en la fase de grupos en Catar 2022, sería un auténtico drama si también quedan fuera de las eliminatorias en el actual. La continuidad de Bielsa está en juego, no sólo el pase.