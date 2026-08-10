Jakob Ingebrigtsen logra el póker europeo en 5.000m y la británica Amy Hunt se corona en los 100m de Birmingham

El noruego Jakob Ingebrigtsen y la británica Amy Hunt han brillado en la primera jornada del Campeonato de Europa de atletismo de Birmimbngham 2026 tras proclamarse campeones de 5.000m y 100m, respectivamente.

Después de once meses sin competir por las molestias en el tendón de Aquiles del que se operó en febrero, Ingebrigtsen ha protagonizado uno de los grandes momentos de los Campeonatos. Su mejor versión ha regresado justo a tiempo, en la recta final de los 5.000 metros para lograr una victoria incontestable, su cuarta corona europea de la distancia. Lo ha hecho con un tiempo de 13:15.29, por delante del alemán Florian Bremm (13:15.60) y el francés Etienne Daguinos (13:16.09), bronce por delante de su compatriota Jimmi Gresier.

Fiel a su estilo, el escandinavo volvió a firmar una carrera de menos a más, desde la parte trasera del grupo, para ir progresando poco a poco hasta ganar las posiciones cabeceras por la parte interior de la cuerda e imponer su ley con un acelerón final imponenete.

En la última final de la jornada, la británica Amy Hunt ha sido profeta en su tierra tras coronarse como reina de los 100 metros (11.00) por delante de la polca Ewa Sbodoba (11.02) y la belga Delphine Nikansa (11.06)

El relevo mixto español de 4x400m finaliza quinto El relevo español de 4x400 metros mixto ha terminado en quinta posición en una prueba con un final muy apretado que ha coronado al cuarteto noruego (3:00.62), oro por delante de Gran Bretañaña y Países Bajos. 04.16 min Transcripción completa mixto. Vamos a ver si España por esa calle número 7.. Ahí va García Zurita. Dinero de Levista de momento ese Gran Bretaña quien va en cabeza Seguido de Noruega Francia. Países Bajos Ahora empieza realmente el 400, este último 150. No vamos a tener una referencia clara hasta que no cojan calle libre, que será después de la primera curva de la segunda aposta. Ahí va García Zuriza acabando mejor ahora esta parte. Tiene a Warhol al lado. Ahí es nada Warford que va a entregar primero destacado además Pues el noruego que entrega primero, después ha sido Países Bajos. Y muy bien España, con Paula Sevilla que es la encargada de la siempre difícil labor de coger la calle libre. La atleta de la Solana, discípula de José Luis Calvo. Y ahí la vemos, se va a colocar creo que en cuarta posición. Vamos a ver si es capaz de colocarse por delante de la polaca, efectivamente Ahí está Paula Sevilla, efectivamente colocándose cuarta por detrás de la neerlandesa de Klaver mira lo que le saca ahí va la británica ahí va Paula Sevilla Vamos a ver cómo acaba Paula. Bueno, espectacular lo de Lieke Klaver vaya brecha que ha abierto la neerlandesa que entrega Gart y españa que es cuarta era esa saúl pinés también discípulo de josé luis calvo compañero de entrenamiento precisamente de paula En ese cuarto lugar, vamos a ver, Asabu que no se deja adelantar por el italiano por lucasito ahora sí parece que no le va a adelantar tampoco le viene mal es mejor irá a estela esto lo hemos visto muchas veces hacerlo bien a blanca hervás que se deja y llevar hasta la última recta y vamos a ver el de Valdepeña, si es capaz de aguantar detrás del Lucasito Pues de momento, Países Bajos, seguido de Inglaterra, tercera va Noruega, en cuarta posición Italia, quinta va España y llegamos a la cuarta, última y decisiva. Posca, vamos a ver. Ojo, ojo, ojo, que ha habido una caída Sí, pero ahí va Blancarvás, detrás de la italiana y de momento.. En esa quinta posición. Vamos a ver si Blanca consigue superar primero a la italiana. Sí, y es Jäger, la última revista de Noruega es Jäger, es decir, Jäger, que.. Eso es una garantía. Y por detrás Blanca Arbás. Muy lejos las tres primeras. Y ojo con John, con la británica que está peleándole a la neerlandesa Van Der Schoen. Vaya final más bonito. Y Jägger tercera, pero... Y ahí va Blanca Arbás por detrás. Y Blanca cuarta Blanca que adelanta a la italiana, pero que viene detrás de ella Bukovieca. Y mira Jäger qué final, va a ganar Noruega pues noruega campeona de Europa subcampeona va a ser gran Bretaña tercera países Bajos y finalmente olímpica España, que ha sido quinta. Ha adelantado Blanca. Ha adelantado Buco Vieca en París, ni más ni menos. Y Noruega, fenomenal. Qué final tan bonito. Las tres en un pañuelo ahí hasta el final. Cambio de posición. Jägger como se abre como si fuera una medio fondista. Se para para abrirse y como arranca, iba totalmente, iba muy cómoda detrás de ellas y ha ganado con una suficiencia brutal y por detrás muy bien Blanca, dejando atrás a la italiana, pero Bucovieca ha sido irresistible y ha hecho muy buena apuesta, me gusta ver luego si aparecen los parciales de la marca de Blanca Arbaz, pero lo ha hecho muy bien, ha cerrado muy bien Blanca Lo que pasa es que Bukovieca es mucha Bukovieca Sí, están saliendo. Poco a poco tenemos los de Países Bajos. Bueno, cadera preciosa, yo coincido contigo, es una de las pruebas más vistosas del atletismo, los de Levos. A mí el de Levos Largo particularmente me encanta El relevo mixto español de 4x400 finaliza quinto en el Europeo de atletismo de Birmingham 2026 El cuarteto integrado por David García Zurita, Paula Sevilla, Asabu Pinés y Blanca Hervás no consiguió seguir el ritmo que marcaron desde el inicio Países Bajos, Gran Bretaña y Noruega. El madrileño arrancó por la calle número siete y entregó el testigo a Sevilla en cuarta posición (45.2). La ciudadrealeña (51.1) y Pinés (45.4) mantuvieron el puesto, y finalmente Hervás, en el último 400 (50.59), firmó el quinto puesto final (3:12.29). Maribel Pérez ha finalizado quinta en su semifinal de 100m con un tiempo de 11.31, igualando su papel en el pasado Europeo disputado en Roma y ahora se enfoca en preparar el 4x100m tanto en categoría femenina como en el relevo mixto. En el lanzamiento de martillo femenino Andrea Sales ha quedado eliminada con tres nulos en la clasificación B mientras su compatriota Laura Redondo tampco logró la clasificación al finalizar decimocuarta con 61.54m en la clasificación A. Marta Serrano se ha metido en la final de los 3.000m obstáculos tras su sexto puesto logrado se la primera semifinal con un tiempo de 9:34.79.

Dobletes neerlandés e italiano en peso En la primera final de la sesión vespertina ha habido doblete neerlandés en el lanzamiento de peso con la victoria de Jessica Schilder (20.73m) por delante de su compatriota Jorinde Van Klinke (19.64m) con la germana Yebris Mabri, bronce con un lanzamiento de 19.50m. También hubo doblete en el peso masculino, en este caso italiano, con la victoria de Leonardo Fabbri (22,31m) por delante de su compatriota Zane Weir (21.12) mientras el sueco Wictor Petterson fue bronce con un lanzamiento de 20.97 metros.