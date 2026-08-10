Ya no queda nada. En España, todos tienen el miércoles 12 de agosto señalado en el calendario. Sin embargo, hay un factor capaz de marcar la diferencia entre vivir este acontecimiento histórico o perderse uno de los momentos más esperados del año: el tiempo. Miles de personas ultiman sus planes para observar el eclipse solar y, mientras tanto, todas las miradas están puestas en el cielo mucho antes de que la Luna empiece a ocultar el Sol.

¿Será el cielo el mejor aliado... o el peor amigo del eclipse? ¿Permitirá la nubosidad disfrutar de uno de los espectáculos astronómicos más extraordinarios de las últimas décadas? La gran incógnita, más allá de dónde verlo, es si la meteorología dará una tregua.

Seguramente, muchas de las personas que vayan a desplazarse a algún lugar desde el que el eclipse pueda verse en su totalidad ya hayan consultado qué tiempo hará ese día. Para hacerlo, hay que tener varias recomendaciones en mente. El equipo del Tiempo de RTVE advierte de los errores más comunes al planificar la observación: guiarse por el clima histórico o por mapas de previsión a muy largo plazo. "Mirar una predicción con tanto tiempo es pura ciencia ficción, no sirve para nada; lo que haya pasado otros años en esa fecha no tiene por qué repetirse", aseguran. Los meteorólogos de la cadena pública recuerdan que "lo ideal para afinar la previsión y tomar una decisión si te vas a desplazar es consultarla dos o tres días antes".

¿Qué tiempo hará el 12 de agosto en España? Las previsiones meteorológicas para el día del eclipse total de Sol invitan al optimismo en la mayor parte del territorio peninsular. Según el equipo de meteorología en RTVE, las condiciones serán mayoritariamente favorables para la observación del eclipse. "En general, podemos ser optismas. La mayor parte de España va a tener cielos despejados. Habrá algunas zonas con nubes, por ejemplo, toda la zona montañosa del este peninsular. Y por otro lado, el Cantábrico presentará nubes bajas". La condición meteorológica ideal para la obversación de este fenómeno es contar con cielos despejados. Factores como la calima o una alta humedad pueden reducir ligeramente la visibilidad, pero el principal elemento capaz de arruinar la experiencia es la presencia de capas de nubes densas. Desde el viernes, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) publica un boletín especial diario con información meteorológica para el día 12. Se prevé que la jornada del eclipse esté marcada por una situación de estabilidad en la mayor parte del país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados. Únicamente en el área cantábrica y zonas del litoral gallego y de Alborán está previsto que predominen los cielos nubosos. No obstante, durante la tarde se formarán intervalos de nubes de evolución en las montañas del norte peninsular, zonas de Andalucía oriental y, especialmente, en el tercio este, lo que puede interferir en la visualización del eclipse. ““ Esta nubosidad podría traer consigo alguna tormenta o chubasco aislado de poca importancia en zonas de montaña del tercio este peninsular, con mayor probabilidad en los Pirineos y los Sistemas Béticos orientales. Por lo demás, no se prevén precipitaciones. En Canarias se esperan cielos nubosos o con intervalos nubosos en las vertientes norte de las islas montañosas y cielos despejados en el resto. "Va a ser una jornada muy calurosa en la mayor parte del país. En el Cantábrico se alcanzarán entre 25ºC y 30ºC y en la mayor parte del interior se superarán los 35ºC, incluso los 38ºC a 40ºC en zonas de los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir", ha explicado el portavoz de la Aemet, Roberto del Campo. A la hora del eclipse, se estima que las temperaturas desciendan entre 2 y 5 grados respecto a los valores máximos alcanzados durante la jornada. Del Campo también alertaba el viernes de un peligro de incendios "muy alto o extremo" en la mayor parte de España e instó a "extremar mucho las precauciones para no provocar fuegos". Las excepciones se encontrarán en zonas de Galicia, el Cantábrico, Murcia, Andalucía y las Islas Canarias, donde el nivel de riesgo será moderado.

Tiempo el día del eclipse por provincias Galicia: A Coruña y Lugo Amanecerá cubierto en gran parte de Galicia, pero el cielo se irá despejando a lo largo del día. En A Mariña lucense y la costa de A Coruña la nube baja puede resistir algo más. Zona del cantábrico: Oviedo, Santander y Bilbao Presencia de nubes de tipo bajo. Se recomienda subir a zonas de montaña por encima de los 1.200 - 1.300 metros de altitud para ver el eclipse por encima del mar de nubes. Castilla y León y centro: León, Burgos, Palencia, Soria y Madrid Condiciones óptimas. Excelente visibilidad del eclipse parcial y total sin interferencias de capas nubosas. Aragón y este Peninsular: Zaragoza, Teruel, Castellón y Valencia Posible desarrollo de nubes de evolución en sierras del interior. Se aconseja desplazarse hacia las zonas costeras o llanos alejados de la montaña. Islas Baleares Cielos despejados, por lo que la visibilidad será excelente a la hora del atardecer. Islas Canarias En el norte de Tenerife, Gran Canaria y La Palma habrá nube baja. Para ver perfectamente el eclipse, basta con subir a cotas altas como en el Teide, Roque de los Muchachos, Pico de las Nieves.

¿En qué provincias se espera que esté nublado o pueda llover? Las zonas con mayor riesgo de complicaciones meteorológicas se dividen en tres bloques geográficos: En la franja cantábrica y la costa gallega la probabilidad de que existan nubes bajas es más elevada.

la probabilidad de que existan nubes bajas es más elevada. En puntos de interior montañoso del este peninsular pueden desarrollarse nubes de evolución. "Ese tipo de nubes pueden acabar dejando algún chubasco en zonas muy concretas de la montaña", asegura el equipo de El Tiempo.

pueden desarrollarse nubes de evolución. "Ese tipo de nubes pueden acabar dejando algún chubasco en zonas muy concretas de la montaña", asegura el equipo de El Tiempo. En el norte de las Islas Canarias, sobre todo en las zonas de mayor relieve, puede haber nube baja.