Luis de la Fuente sale airoso de una de sus semanas más complicadas como seleccionador

Luis de la Fuente ha salido victorioso de una de las semanas más complicadas de su etapa como seleccionador. Una semana que comenzó con el inesperado tropiezo ante Cabo Verde en el debut y que ha finalizado con una goleada frente a Arabia Saudí que ha despejado de un plumazo todas las dudas.

La contundente victoria de la selección hace que varios nombres salgan reforzados, pero uno por encima del resto: el de Luis de la Fuente. El técnico riojano dio una vuelta de tuerca al equipo, introdujo cuatro cambios y su plan funcionó a la perfección.

Luis de la Fuente agita el árbol y acierta de pleno El seleccionador español ha sido consciente durante toda la semana que la Roja no realizó un buen partido ante Cabo Verde. Algunas decisiones del técnico se pusieron en duda, como la titularidad de Gavi o la convocatoria del tocado Víctor Muñoz. De la Fuente reconoció en la rueda de prensa previa al choque que el equipo no había estado "fino" ante la selección africana y dejó entrever que introduciría variantes en el segundo compromiso de la Roja en el Mundial: "Veremos si los cambios son necesarios, creo que sí. Cada partido demanda darle continuidad y otros hacer cambios que aporten cosas diferentes". Todo el mundo esperaba cambios y los hubo. Hasta cuatro. El más evidente y el que todos anhelaban era la entrada de Lamine Yamal, que sustituyó a Ferran Torres en la banda derecha. También hubo una variante en el otro extremo, que ocupó Baena en detrimento de Gavi. Las otras dos sustituciones tampoco sorprendieron en exceso. Pedro Porro reemplazó a Llorente en el lateral derecho y Dani Olmo ocupó el ligar de Fabián en el once. 45 minutos de Lamine Yamal le bastan a España para recuperar su autoestima en el Mundial 2026 José Luis Moneo Podría decirse que Luis de la Fuente acertó de pleno. Lamine Yamal cumplió con las expectativas: marcó, desequilibró y fue uno de los factores diferenciales para que España se fuese al entreacto con un marcador de 3-0. Con el partido sentenciado, el riojano sustituyó al '19' y también a Oyarzabal en el intermedio con el propósito de darles descanso. Otro acierto. Las otras tres piezas novedosas también cumplieron. Dani Olmo y Baena no brillaron en exceso, pero tampoco desentonaron. Un poco más de acierto en el último tercio habría mejorado sus prestaciones. El que sí destacó fue Pedro Porro. El lateral no se cansó de subir la banda una y otra vez, se complementó a las mil maravillas con Lamine y fue el jugador español con más ocasiones creadas (3). Además, recuperó siete balones y salió airoso de tres entradas.