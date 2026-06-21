Uruguay - Cabo Verde, en directo hoy el partido del grupo H del Mundial 2026

Sigue en vivo el partido entre las selecciones de Uruguay y Cabo Verde, que se disputa este sábado 20 de junio, correspondiente a la segunda jornada del Grupo H del Mundial 2026 de fútbol de Estados Unidos, Canadá y México. El encuentro, que tiene lugar tras un debut donde todos los equipos del grupo empataron, te lo contamos en RTVE.es debajo de estas líneas.

Uruguay llega a esta segunda cita tras un estreno agridulce en el que empató 1-1 frente a Arabia Saudí . La 'Celeste' dominó la posesión con un 66.8% y generó 27 remates, pero la falta de contundencia volvió a ser su principal obstáculo; su volumen ofensivo fue tal que registraron un récord de 34 centros en juego, la cifra más alta de la primera jornada. El extremo Maxi Araújo se erigió como el jugador más desequilibrante, creando cinco ocasiones de gol, una marca charrúa en Mundiales que no se veía desde 2010. En la retaguardia, Mathias Olivera destacó como el director de juego desde el fondo, liderando el equipo con 11 pases que rompieron líneas y 31 conducciones progresivas, además de ganar 8 duelos en el debut.

Cabo Verde busca la heroica tras frenar a España

En el otro lado está la selección de las Islas de Cabo Verde, que viene de firmar un histórico 0-0 ante España en su estreno. El conjunto africano exhibió una resistencia colosal: con solo un 25.7% de posesión, lograron mantener su portería a cero a pesar de conceder 27 remates y un xG (goles esperados) en contra de 2.1. Una de las principales armas de los caboverdianos fue el guardameta Vozinha, quien registró un 100% de efectividad en paradas al realizar siete intervenciones clave. Asimismo, la solidez defensiva estuvo liderada por Pico Lopes, quien realizó 11 despejes, la cifra más alta para un debutante de una selección africana en un Mundial desde 2006.

El historial presenta un escenario inédito: este será el primer enfrentamiento oficial entre ambos países. Uruguay mantiene una racha invicta frente a combinados de la CAF en la Copa del Mundo (3 victorias y 2 empates), mientras que Cabo Verde buscará romper su tendencia negativa ante equipos de la CONMEBOL, tras haber caído previamente ante Ecuador y Chile. Con el grupo igualado a un punto, la victoria es una necesidad imperativa para ambos.