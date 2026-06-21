España - Arabia Saudí, en directo hoy en vídeo el partido del grupo H del Mundial 2026

España disputa su segundo encuentro en el Mundial 2026 ante Arabia Saudí este domingo 21 de junio en Atlanta con el objetivo de olvidar el tropiezo ante Cabo Verde y sumar su primera victoria en el torneo que le permita tener opciones de superar la primera fase como primera del grupo H.

El conjunto de Luis de la Fuente espera mejorar la versión ofrecida en su debut mundialista ante una Arabia Saudí que cosechó un empate ante Uruguay (1-1) y provocó un cuádruple empate en un grupo que, a buen seguro, tendrá que esperar a la tercera y úlitma jornada para determinar las posiciones de los equipos que disputen los dieciseisavos de final.

Objetivo: el gol

La salida de Lamine Yamal y Nico Williams en los minutos finales del partido ante Cabo Verde añaden más opciones al seleccionador español a la hora de configurar un equipo que necesita mayor velocidad en la circulación de balón, y aumentar la puntería de cara al gol, algo que se le negó el pasado lunes ante la selección africana.

No será un encuentro fácil para la campeona de Europa ante Arabia Saudí, quien cuatro años después de la inolvidable remontada sobre Argentina en el primer partido del Mundial de Catar 2022, dibujó otra gesta ante Uruguay, que sufrió para rescatar un empate a uno en el minuto 80 de un partido que perdía desde el 40.

El punto logrado, y el nuevo formato del torneo, en el que clasifican ocho de los doce terceros de grupo, hace que al equipo saudí le valga una victoria en uno de los dos partidos de grupo que le restan para repitier la gesta de 1994, también en Estados Unidos, donde superaron la primera fase.

La última ocasión en la que España arrancó una Copa del Mundo con un empate fue en Rusia 2018, donde firmó un 3-3 ante Portugal, en su mejor partido de los cuatro que disputó España en aquel Mundial, para remontar el vuelo con una victoria 0-1 ante Irán, y tras bordear el fracaso con otro empate (2-2) contra Marruecos, cayó eliminada en octavos de final frente a Rusia en la tanda de penaltis, después del 1-1 en Moscú.

La selección busca tres puntos vitales en Atlanta después del batacazo del debut tras una semana donde habrá ajustado detalles del juego que no funcionaron ante Cabo Verde a la espera de poder ofrecer una versión más reconocible ante Arabia Saudí.