España - Arabia Saudí: Hora y dónde ver gratis en TV el partido de la fase de grupos del Mundial 2026

Este domingo 21 de junio desde las 18:00 horas (hora peninsular), las selecciones de España y Arabia Saudí, del Grupo H del Mundial 2026, se enfrentan en el estadio de Atlanta, un duelo en el que la selección española debe ganar sí o sí después del decepcionante empate sin goles contra Cabo Verde. Mientras, Arabia quiere dar la sorpresa.

España arrancó el Mundial como una de las grandes favoritas a llevarse el torneo. Condición asumida en el entorno y dentro de la concentración. Sin embargo, el debut cambió las sensaciones. El empate a cero contra Cabo Verde ha supuesto un tropiezo inesperado que supuesto una labor de gestión durante estos días. El resto de grandes selecciones han cumplido con las expectativas y solo Portugal ha sufrido un empate también ante un rival muy inferior.

No han saltado las alarmas en la selección española pero sí se ha recibido como un toque de atención. Pero la confianza en el plan trazado y en lo conseguido hasta ahora es inquebrantable. Los jugadores son conscientes de que no estuvieron a la altura del momento y el escenario. Sobre todo, faltó mucha frescura en la elaboración del juego, más rapidez en las transiciones y falló la puntería en un partido en el que el portero rival, Vozinha, se convirtió en el mejor con diferencia.

Vozinha realiza una parada a Oyarzabal ante el lamento de Rodri.EFE/EPA/RONALD WITTEK

La racha que encadena España en los últimos partidos mundialistas necesita un giro. No ha logrado ganar ninguno de los últimos cuatro encuentros que ha disputado, igualando su peor racha sin victorias en la competición, y tan solo ha ganado dos de sus nueve encuentros en las últimas tres ediciones.

La sequía goleadora es otra cuestión que debe corregir España. Sus dos últimos partidos en los Mundiales han terminado sin goles, incluyendo el choque contra Marruecos en los octavos de final de Catar 2022, que terminó con España en la calle. Tampoco ha encontrado puerta en los amistosos disputados contra Irak y Egipto este mismo año.

Sin embargo, la estadística contra Arabia Saudí está del lado español. Ha ganado sus tres enfrentamientos previos, con un balance de nueve goles a favor y solo dos en contra. En los Mundiales, solo se han enfrentado una vez, fue en Alemania 2006 y terminó con victoria de la Roja por 1-0.

Retoques en el once inicial De cara al choque del domingo, se espera que Luis de la Fuente haga retoques en el once titular. El que más posibilidades tiene de ser incluido es Lamine Yamal, que ya disputó 20 minutos contra Cabo Verde. La apuesta fallida por Gavi en el extremo izquierdo y la urgencia de sumar los tres puntos hacen que la estrella española pueda partir de inicio. Si entra Yamal, su lugar natural es ocupar la banda derecha, por lo que la duda es si sentará a Ferran Torres, que falló las ocasiones más claras que tuvo España contra Cabo Verde. Como tampoco estuvo acertado Oyarzabal. Es más, en la primera media hora de juego no tocó el balón ni una sola vez. Por eso, Ferran podría ocupar esa posición de ‘9’ o que De la Fuente dé la oportunidad a Borja Iglesias, que no pudo debutar en el primer partido. Tampoco sería descartable que Ferran pasase a la banda izquierda o que entraran de inicio Álex Baena o Yeremi Pino. En la portería parece que se ha acallado el debate y Unai Simón repetirá como titular. En la defensa, son intocables Laporte, Cubarsí y Cucurella. Sin embargo, en la banda derecha Marcos Llorente no fue tan incisivo como cabía esperar y Pedro Porro podría entrar en el once para dar un perfil distinto en ataque.

Arabia Saudí, otra defensa férrea Lo que se va a encontrar enfrente España es un equipo también muy defensivo y compacto pero con toques distintos a los de Cabo Verde. Quizás Arabia Saudí no plantee una defensa tan baja como los africanos pero el guion va a ser similar. España necesita más desborde, más centros al área y más remates a portería. El empate 1-1 que logró ante Uruguay les da esperanzas para clasificarse de forma directa para dieciseisavos. Su portero Mohammed Al Owais también fue fundamental para conseguir ese punto, ya que realizó nueve paradas. Destacada fue, sobre todo, su estirada a un tiro raso y potente de Valverde al final del choque. Se adelantó por medio de uno de los defensas, Al Amiri, y aguantó las embestidas de los sudamericanos hasta el minuto 80, cuando Maxi Araujo logró perforar la portería saudí. Arabia Saudí - Uruguay, Mundial 2026Alex Slitz / GETTY IMAGES NORTH AMERICA El ataque saudí pasa por el peligro que lleve su hombre de referencia, el extremo izquierdo y capitán, Salem Al Dawsari, compañero de Cristiano Ronaldo y Joao Félix en el Al Nassr, con 34 años y 108 partidos internacionales. También lleva peligro el joven de 22 años Musab Al Juwair, muy ágil entre líneas. Su compañero en el ataque saudí es Firas Al Buraikan, que actúa más como ‘9’ de referencia.