Víctor Muñoz pone rumbo al Liverpool y deja 20 millones en las arcas de Osasuna
- El conjunto inlgés abona los 40 millones de euros de la cláusula de rescisión del extremo de 22 años
- El club rojillo recibirá la mitad de la operación al conservar el 50% de los derechos económicos del futbolista
Osasuna ha confirmado este jueves el traspaso de Víctor Muñoz al Liverpool después de que el conjunto inglés abonase los 40 millones de euros correspondientes a la cláusula de rescisión del futbolista. La operación pone fin a la breve pero brillante etapa del extremo en El Sadar y supone una importante inyección económica para las arcas rojillas.
El club navarro percibirá 20 millones de euros gracias al 50 % de los derechos económicos que conservó cuando incorporó al jugador el pasado verano procedente del Real Madrid Castilla, una decisión que ahora multiplica el beneficio de una de las operaciones más importantes de su historia reciente.
De revelación rojilla a destino Premier
La salida de Víctor Muñoz se venía gestando desde hace días. Durante la madrugada del miércoles, las informaciones procedentes de Inglaterra ya apuntaban a que el Liverpool había tomado ventaja en la carrera por hacerse con los servicios del futbolista, adelantándose a otros pretendientes de la Premier League.
La oficialidad confirma ahora el salto de uno de los jugadores más destacados de la pasada temporada en Osasuna. El extremo barcelonés, de 22 años, cierra su única campaña en Pamplona con siete goles y cinco asistencias, números que reflejan el impacto que tuvo en el equipo desde su llegada.
Su velocidad, capacidad de desborde y protagonismo ofensivo le permitieron consolidarse como una de las grandes irrupciones de LaLiga. De hecho, fue reconocido en dos ocasiones como mejor jugador sub-23 de la competición, logró debutar con la selección española absoluta y terminó entrando en la convocatoria para el Mundial.
Una operación histórica para Osasuna
Aunque la pérdida deportiva es considerable, la operación deja un importante rédito económico para la entidad rojilla. Los 20 millones que ingresará Osasuna convierten el movimiento en uno de los más relevantes de los últimos años para el club navarro.
La rapidez con la que se ha producido la progresión de Víctor Muñoz también explica el interés despertado entre algunos de los grandes clubes europeos. Apenas una temporada en la élite ha sido suficiente para que el atacante dé el salto a uno de los gigantes del fútbol inglés.
El mensaje de despedida del club
Tras anunciarse el acuerdo, Osasuna quiso despedirse públicamente del futbolista y agradecer su aportación durante el último curso.
La entidad rojilla destacó "el rendimiento deportivo y el comportamiento del futbolista" durante su estancia en el club, además de subrayar "el respeto, la humildad y el compromiso" que mostró desde su llegada a Pamplona.
Con el traspaso ya cerrado, Víctor Muñoz inicia una nueva etapa en Anfield mientras Osasuna se despide de una de las grandes revelaciones de la temporada y de uno de los nombres propios del mercado de verano.