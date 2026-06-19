Lamine Yamal, a RTVE: ''Es innecesario jugar 90 minutos ante Arabia Saudí, tengo un proceso de adaptación''

Buena parte de las esperanzas españolas en busca de la segunda estrella recaen en las botas de un joven de 18 años que cumplirá durante este Mundial los 19. Algo que para Lamine Yamal, que ya lleva varios años en la élite pese a su bisoñez, no es nuevo. El extremo español ha hablado con RTVE tras su lesión ante el Celta a finales de abril, muy cercana a esta cita.

Como cada mes previo a un torneo internacional, Lamine Yamal fue claro sobre su sentimiento al conocer su infortunio: "Todos los jugadores en la etapa final de la temporada, cada lesión piensas en el Mundial, y obviamente en tu equipo, pero el Mundial lo tienes en la cabeza. Gracias a Dios los médicos me dijeron que llegaba sobrado y nada, aquí estamos, feliz". Un año que no ha sido fácil para él con este tema, sumando varias lesiones seguidas; algo que según el atacante español ''le ha ayudado a mejorar, a saber superarlo con calma y con cabeza''.

Lesión solventada, vuelta con ''proceso de adaptación'' Esa lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda ya parece historia, pero para evitar recaídas, muy habituales en este tipo de roturas, el extremo español tiene unos plazas establecidos para su regreso a la titularidad. Disputó 22 minutos ante Cabo Verde, y su nombre ya suena para ser de la partida ante Arabia Saudí, aunque Lamine Yamal tiene claro que si eso sucede, no será para cerrar también el partido en la cancha: "Es muy pronto, es innecesario, tengo un proceso de adaptación, no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que el míster quiera". Una España lenta empata con Cabo Verde, primera gran sorpresa del Mundial 2026 Mario Vallejo Otro de los jugadores que han llegado tocados a este Mundial es un compañero pero también uno de sus mejores amigos; Nico Williams. Del extremo del Athletic Club, Lamine Yamal ha dicho que ''físicamente está mejor que yo incluso. No tenemos prisa, tenemos un equipazo con jugadores de gran nivel y hay que ir con calma". Quizá sean 45, quizá 60... pero esta España tiene otra cara cuando el '19' ocupa el extremo derecho del ataque. Un rendimiento que le ha dado el estatus de estrella no solo a nivel nacional si no también de forma internacional; como bien se pudo comprobar a su entrada al Mercedes Benz de Atlanta el lunes pasado. Lamine Yamal, la última gran estrella del fútbol de barrio José Luis Moneo Respecto a su popularidad, Yamal le quita hierro: "Lo llevo con calma, no es algo diferente, sé lo que soy fuera de España y en España. Intento dar mi máximo nivel, es lo que la gente quiere. Si tienes la imagen en ese edificio (su póster en Atlanta) es porque puedes hacer cosas dentro del campo que le gusta a la gente, que la gente se emociona al verte jugar.'' Aunque tiene claro su objetivo: ganar.

Lamine Yamal, mucha ambición pero sin compararse con las estrellas Ni los goles de Mbappé, ni los de Messi, nada perturba al jugador del F.C. Barcelona. Sabe que son 10 años más mayores que él y como recalca en la entrevista a RTVE ''mi estilo de juego es otro, yo quiero disfrutar, ganar, no quiero meter 16 goles y que me eliminen en semifinales. No es lo que busco". Aunque eso no le evita reconocer la exhibición de Messi en su debut ante Argelia, reconociéndole como el mejor aunque con un guiño a un extremo que también jugó en el Barcelona: "Cada partido demuestra que es el mejor de la historia. Si alguien tiene dudas, es porque las busca. No hay nada más que decir. Mi ídolo es Neymar, pero Messi es el mejor". Messi sigue siendo 'D10S': 'hat trick' histórico para igualar el récord de goles en mundiales en la victoria de Argentina Rodrigo Álamo Un reto, el de enfrentar a Messi en un Mundial, que a Lamine Yamal le gustaría afrontar. El extremo de Rocafonda asume que ''al final para ganar el Mundial, tienes que ganar a los mejores. Si no nos los encontramos en dieciseisavos, igual en la final. Somos España y queremos jugar contra los mejores".