Países Bajos - Suecia, en directo hoy en vídeo el partido del grupo F del Mundial 2026
- Sigue en abierto y gratis el encuentro de la segunda jornada del Grupo F desde Houston
- Países Bajos - Suecia, en directo en La 1 y RTVE Play, a las 19:00 h
Sigue en directo, en abierto y gratis el partido entre las selecciones de Países Bajos y Suecia, que se disputa este sábado de junio en NGR Stadium de Houston a partir de las 19:00 horas peninsulares de España. Lo podrás ver en La 1 de TVE y en la plataforma de streaming de RTVE Play.
Se le complicaron las cosas a los pupilos de Ronald Koeman en el inicio de su Mundial. La selección neerlandesa cosechó un empate (2-2) frente a una voluntariosa de Japón, que por dos veces les aguó la fiesta en Arlington, Dallas. Los goles de los 'orange' los anotaron el capitán, Virgil van Dijk, y el extremo Crysencio Summerville, que milita en el West Ham United de la Premier League inglesa. A sus 24 años, el atacante nacido en Róterdam y con ascendencia de Surinam jugó ante Japón su tercer partido con la selección absoluta, el primero oficial después de los dos amistosos preparatorios de junio. Al seleccionador, ex técnico del Barça, le convenció su temporada en el conjunto 'hamer', en la que disputó un total de 34 encuentros en todas las competiciones, anotando siete goles y repartiendo cinco asistencias. Formado en la cantera del Feyenoord de su ciudad natal, en el verano de 2021 dio el salto a Inglaterra para fichar por el filial sub-23 del Leeds, club que le hizo debutar en categoría absoluta hasta que en agosto de 2024 se fijó en él su actual equipo, con el que le queda un año más de contrato.
Suecia, con la moral por las nubes
Enfrente tendrá Países Bajos a una Suecia que viene con la moral por las nubes después de su contundente 'manita' a Túnez, que ha provocado una auténtico terremoto en la federación norteafricana, con cambio de entrenador incluido. Parte de culpa la tiene, paradójicamente, un futbolista con ascendencia tunecina a pesar de haber nacido en Solna (Suecia) hace 22 años: Yasin Ayari. En honor a sus padres no celebró el primer gol que abrió la lata. Ayari lleva, pese a su juventud, desde 2023 desarrollando su carrera en Inglaterra, cuando el Brighton adquirió sus servicios en enero de 2023. Coventry City y Blackburn Rovers son otros dos equipos ingleses que han contado con su talento, cedidos por el primero. Más conocidos son para la afición española los otros dos protagonistas en el ataque de Suecia, Gyökeres y Aleksander Isak, el primero delantero centro del Arsenal, campeón de la Premier, y el segundo por su paso por la Real Sociedad.