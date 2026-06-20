Países Bajos - Suecia, en directo hoy en vídeo el partido del grupo F del Mundial 2026

Sigue en directo, en abierto y gratis el partido entre las selecciones de Países Bajos y Suecia, que se disputa este sábado de junio en NGR Stadium de Houston a partir de las 19:00 horas peninsulares de España. Lo podrás ver en La 1 de TVE y en la plataforma de streaming de RTVE Play.

Se le complicaron las cosas a los pupilos de Ronald Koeman en el inicio de su Mundial. La selección neerlandesa cosechó un empate (2-2) frente a una voluntariosa de Japón, que por dos veces les aguó la fiesta en Arlington, Dallas. Los goles de los 'orange' los anotaron el capitán, Virgil van Dijk, y el extremo Crysencio Summerville, que milita en el West Ham United de la Premier League inglesa. A sus 24 años, el atacante nacido en Róterdam y con ascendencia de Surinam jugó ante Japón su tercer partido con la selección absoluta, el primero oficial después de los dos amistosos preparatorios de junio. Al seleccionador, ex técnico del Barça, le convenció su temporada en el conjunto 'hamer', en la que disputó un total de 34 encuentros en todas las competiciones, anotando siete goles y repartiendo cinco asistencias. Formado en la cantera del Feyenoord de su ciudad natal, en el verano de 2021 dio el salto a Inglaterra para fichar por el filial sub-23 del Leeds, club que le hizo debutar en categoría absoluta hasta que en agosto de 2024 se fijó en él su actual equipo, con el que le queda un año más de contrato.