Argentina - Austria: Hora y dónde ver gratis en TV el partido de la fase de grupos del Mundial 2026

Este lunes 22 de junio desde las 19:00 horas (hora peninsular), las selecciones de Argentina y Austria, del Grupo J del Mundial 2026, se enfrentan en el estadio de Dallas, en un encuentro que dará a la vencedora el billete para los dieciseisavos de final.

Ambas selecciones se enfrentan por primera vez en su historia en un Mundial y vienen con números de récord en los últimos partidos disputados. Argentina ha ganado sus últimos ocho partidos, con un solo gol encajado, y Austria ha vencido en diez de sus últimos doce choques. Ambos ganaron también en sus respectivos debuts en esta edición del Mundial. Argentina venció por 3-0 a Argelia, en un encuentro que concluyó con hat trick de Lionel Messi. Austria se estrenó con goleada ante una Jordania que mereció más.

Messi, a superar a Klose como máximo goleador El triunfo de la albiceleste no ha impedido a su entrenador Lionel Scaloni plantear posibles cambios para el encuentro contra el conjunto europeo, que podrían pasar por el estreno en el Mundial de Leandro Paredes. El centrocampista del Boca Juniors ya está completamente recuperado de la distensión en el isquiotibial izquierdo con la que llegó a la concentración argentina en EEUU. No podrá formar parte Nicolás Tagliafico, el lateral del Olympique de Lyon, que continúa recuperándose de un microdesgarro en el sóleo de la pierna izquierda, aunque se espera que esté listo contra Jordania. Con respecto al once titular que Scaloni presentó ante Argelia, se esperan algunos cambios que podrían pasar por la entrada de dos atléticos: Nahuel Molina y la arañaJulián Álvarez. Quien apunta a fijo en la alineación argentina es Lionel Messi, que ha demostrado que sigue en plena forma, tras firmar un hat trick en su estreno mundialista. Estos tantos llegaron, concretamente, 20 años después de marcar su primer tanto en una Copa del Mundo. Fue en Alemania 2006. Desde entonces, el astro argentino ha disputado cinco mundiales y ha marcado 16 tantos, igualando a Miroslav Klose como máximo goleador de un Mundial. Messi, durante el Argentina - Argelia de la fase de grupos del Mundial 2026Michael Steele/Getty Images/AFP

Austria pretende seguir haciendo historia En cuanto a Austria, prefiere afrontar el encuentro descargando toda la presión sobre sus adversarios. Su técnico, Ralf Rangnick, se ha deshecho en elogios con el combinado argentino en los últimos días, destacando la calidad individual y grupo del conjunto que “basa su juego en la posesión del balón”. Con todo, el conjunto se muestra optimista, máxime después de la victoria contra Jordania, el primer partido que ganaba la selección austríaca en un Mundial desde el del Italia ’90. Para el encuentro es duda uno de sus titulares, el lateral Stefan Posh, tras el golpe en la mandíbula sufrido ante Jordania. También el centrocampista Marcel Sabitzer está siguiendo un programa de recuperación tras el gran desgaste físico que le provocó la alta presión y las rápidas transiciones que caracterizan el juego de Das Team, contratiempos ambos que podrían provocar cambios en el once de Rangnich respecto al que salió de inicio contra Jordania.