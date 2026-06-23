Mundial 2026: este mensaje del PSOE en X celebrando un gol de Marruecos es falso

En redes sociales circula una imagen que presentan como si fuera un mensaje publicado en la cuenta de X del PSOE celebrando el gol de Marruecos contra Escocia en su partido del 20 de junio del Mundial 2026 . Es falso. No es un mensaje real difundido por el Partido Socialista, es una manipulación.

El mensaje, compartido más de 2.000 veces desde el 20 de junio en X, adjunta una imagen que presenta como si fuera una publicación en la cuenta oficial del PSOE con una foto de la bandera de Marruecos junto al siguiente texto: "¡Gooool, vamos Marruecos!" "Ayer era tarde y muchos no visteis esto que tuvieron que borrar pero me dio tiempo a hacer captura", leemos en el post.