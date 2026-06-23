Mundial 2026: este mensaje del PSOE en X celebrando un gol de Marruecos es falso
- La selección de fútbol de Marruecos no ha borrado a las mujeres en su foto oficial para el Mundial 2026
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En redes sociales circula una imagen que presentan como si fuera un mensaje publicado en la cuenta de X del PSOE celebrando el gol de Marruecos contra Escocia en su partido del 20 de junio del Mundial 2026 . Es falso. No es un mensaje real difundido por el Partido Socialista, es una manipulación.
El mensaje, compartido más de 2.000 veces desde el 20 de junio en X, adjunta una imagen que presenta como si fuera una publicación en la cuenta oficial del PSOE con una foto de la bandera de Marruecos junto al siguiente texto: "¡Gooool, vamos Marruecos!" "Ayer era tarde y muchos no visteis esto que tuvieron que borrar pero me dio tiempo a hacer captura", leemos en el post.
No hay registros de esta publicación en la cuenta del PSOE
Hemos realizado una en la cuenta oficial de X del PSOE y no hemos encontrado este mensaje ni ninguna referencia parecida. Tampoco hay registros de esta publicación en la versión archivada del perfil el día 22 de junio. El logotipo que aparece en la publicación falsa no es el que figura en la actualidad en la cuenta del Partido Socialista. Ahora la foto de perfil del PSOE es su logo con los colores de la bandera arcoiris con motivo del mes del Orgullo LGTBIQ+.
La publicación de mensajes falsos atribuidos a líderes políticos es una práctica habitual de los desinformadores. En VerificaRTVE ya te aclaramos que esta publicación sobre el matrimonio LGTBI no es de Pedro Sánchez, es de una cuenta parodia. En el Mundial 2022, cuando Marruecos eliminó a España de la competición, también circuló una falsa felicitación del presidente del Gobierno que desmintió AFP Factual.
El Mundial 2026 está siendo objeto de desinformación. En VerificaRTVE te hemos alertado del uso de la IA para extender la islamofobia tras la celebración del gol de Lamine Yamal contra Arabia Saudí. También te aclaramos que este vídeo de aficionados de Corea del Sur con la bandera de Palestina no se ha registrado durante esta competición.