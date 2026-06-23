Mundial 2026, en directo hoy: 23 de junio, los 'Three Lions' quieren amarrar el liderato de grupo ante Ghana

Sigue en directo la jornada del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Este martes 23 de junio continuamos con la segunda jornada de la fase de grupos. Inglaterra presentó su seria candidatura al ganar por 4-2 a Croacia. Ahora les toca refrendar su condición ante una Ghana que viene también de vencer en su debut, partido que te ofrecemos en abierto y gratis en La 1 y RTVE Play a las 22:00 horas peninsulares.

Vaya noche de dobletes. Empieza fuerte la semana con los candidatos a máximo goleador del Mundial mostrando sus galones. Sendos dobletes de Messi, Mbappé y Haaland con sus selecciones. ¿Será capaz Harry Kane de recoger el guante? También Cristiano Ronaldo, en este caso para callar las críticas. Prestaremos otro día más especial atención a la última hora de la selección española antes del partido, con la información de primera mano de nuestros enviados especiales Rubén Heras y Adrián Herrero. Podrás ver el mejor resumen de cada jornada en nuestro catálogo de RTVE Play. Sigue el Mundial en RTVE.es debajo de estas líneas.

MUNDIAL 2026, HOY EN DIRECTO: PARTIDOS, RESULTADOS Y ÚLTIMA HORA

12:30 El embajador iraní protesta ante la ONU

El embajador iraní ante la ONU en Ginebra, Ali Bahreini, criticó este miércoles en rueda de prensa el trato dado por Estados Unidos a la selección de su país en la actual Copa del Mundo, aunque destacó que eso no ha impedido que el equipo esté teniendo una buena actuación en el torneo, informa Efe.

Estados Unidos "ha instrumentalizado todas las obligaciones que tenía con los distintos equipos para ejercer presión sobre el nuestro", señaló, recordando que Estados Unidos tardó mucho tiempo en expedir visados y se negó a expedirlos a algunos jugadores y miembros del cuerpo técnico.

12:10 Los vikingos reman a dieciseisavos

La victoria de Noruega supone el pase a dieciseisavos para los vikingos, que no dudaron en hacer su viral celebración después del partido. Afición y equipo juntos, con Martin Odegaard marcando el ritmo al tambor.

“🚣🏽‍♂️ ¡Esto es celebrar una victoria y lo demás son tonterías!



🇳🇴 La selección noruega festejó con su afición la victoria ante Senegal de la manera más vikinga posible



🥁¡Odegaard lleva el compas del juego y de la celebración!#MundialRTVE #FIFAWorldCup #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/XMUYUdL5ui“ — Teledeporte (@teledeporte) June 23, 2026

11:45 El mejor futbolista español de la historia

Nuestro enviado especial también hizo su encuesta entre los aficionados españoles en Atlanta. ¿Quién es el mejor futbolista de la historia de España? Los aficionados de la Roja nos dan sus preferencias. ¡Ojo, que no hay consenso!

“¿Quién es el mejor futbolista de la historia de España?



Los aficionados de la Roja nos dan sus preferencias. ¡Ojo, que no hay consenso!



Uruguay🇺🇾-España🇪🇸, la madrugada del viernes al sábado a las 02:00h en @la1_tve y @rtveplay #MundialRTVE #SelecciónRTVE #España #FIFAWorldCup pic.twitter.com/D6Nt2uAkTR“ — Teledeporte (@teledeporte) June 23, 2026

11:40 Participa en la encuesta del partido del día

Como todos los días, nuestros compañeros de RTVE Play han preparado la encuesta sobre el partido del día. Adivina el ganador y vota.

11:30 Mbappé: "Si me centrara en lo que hace Leo..."

"... tendría que esforzarme aún más. Leo siempre marca, siempre ha marcado y siempre marcará". Así habló Kylian Mbappé tras anotar dos goles, igual que Messi en su partido.

“🗣️Kylian Mbappé sigue la estela goleadora de Leo Messi en el #MundialRTVE con un doblete ante Irak.



📺Super Resumen de 3️⃣0️⃣ minutos del partido 🇦🇷 🆚🇮🇶 del grupo I del #MundialRTVE a las 13:30 horas en Teledeporte y RTVE Play pic.twitter.com/50A8fUZlfx“ — Teledeporte (@teledeporte) June 23, 2026

11:15 Pista Mundial | Inglaterra - Ghana: un pase en juego, dos estilos enfrentados

La segunda victoria en la fase de grupos de un Mundial siempre cuesta un poco más, aunque no lo parezca. Vencer en el primer partido, como hicieron Inglaterra y Ghana cada una a su manera (por la vía de la profundidad de plantilla y por la de la resistencia empecinada, respectivamente), allana el camino e inyecta confianza. Volver a ganar en el segundo es mucho más práctico: suele valer un billete a las eliminatorias. José Ángel Carpio te trae el análisis de DatosRTVE sobre el partido.

11:00 Agenda del día

Inglaterra y Portugal son los protagonistas de esta nueva jornada en el Mundial 2026, con sus partidos correspondientes a los grupos K y L. El partido de la jornada corresponde al Inglaterra - Ghana, del grupo L, que dará comienzo a las 22:00 horas (hora peninsular) desde el estadio de Boston (EEUU). Éste será el choque que ofrecerá de forma gratuita RTVE en La 1 y RTVE Play.