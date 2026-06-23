Inglaterra - Ghana: un pase en juego, dos estilos enfrentados

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La segunda victoria en la fase de grupos de un Mundial siempre cuesta un poco más, aunque no lo parezca. Vencer en el primer partido, como hicieron Inglaterra y Ghana cada una a su manera (por la vía de la profundidad de plantilla y por la de la resistencia empecinada, respectivamente), allana el camino e inyecta confianza. Volver a ganar en el segundo es mucho más práctico: suele valer un billete a las eliminatorias.

Ghana lo sabe bien porque solo ha conseguido encadenar dos victorias en esta fase una vez en toda su historia mundialista. Ocurrió en Alemania 2006, cuando derrotó de forma consecutiva a República Checa y Estados Unidos. A Inglaterra, que ha jugado 16 Mundiales antes que este, no se le ha dado mucho mejor: solo ha ganado los dos primeros encuentros tres veces (1982, 2006 y 2018).

Entre ellas, no existen antecedentes mundialistas. Solo se conocen de un amistoso en Wembley hace 15 años que terminó con un empate a uno gracias a un gol al final del partido de Asamoah Gyan. Lo de resistir y golear a última hora podría ser la marca del Zorro de la selección africana. Atentos.

El fútbol evoluciona, pero Inglaterra sigue tirando de algunos clásicos imperecederos. Cuando los partidos se atascan, los ingleses se encomiendan al córner más cercano. Así llegó uno de los goles frente a Croacia. Declan Rice puso el balón y Harry Kane apareció para rematar sin oposición. Una secuencia familiar para cualquiera que haya seguido las últimas andanzas mundialistas de los Three Lions.

Desde Rusia 2018, Inglaterra ha marcado 14 de sus 29 goles en Mundiales en acciones a balón parado, penaltis incluidos. Seis de ellos llegaron directamente desde saques de esquina, más que cualquier otra selección durante ese periodo.

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Y luego están los penaltis. Harry Kane ha marcado más (cinco, sin contar las tandas) que ningún otro jugador en la historia de la Copa del Mundo. En esta temporada, ha marcado 18 de 21 intentos. Todo un especialista. Si, además, se puede repetir cuando se falla a la primera, como le pasó ante Livakovic en el partido ante Croacia, mejor. Marque como marque, si Kane vuelve a anotar un gol, superará a Gary Lineker (10) y se convertirá en el máximo goleador histórico de Inglaterra en los Mundiales.

Toca romper una lanza por los porteros, sospechosos habituales de buena parte de los goles que reciben. La actuación de Jordan Pickford (Everton, 32 años) en el partido anterior suscitó un intenso debate en los medios, enfocado principalmente en su tensión con el seleccionador inglés, por su insistencia en jugar en largo cuando Thomas Tuchel le exigía a gritos que no lo hiciese. La prensa deportiva le echa también parte de la culpa por no atajar el potente disparo de Martin Baturina en el primer gol croata, que llegó a tocar sin desviar del todo.

Pickford no es el mejor portero de la historia de Inglaterra, ni tampoco el mejor que juega en Inglaterra (ha sido testigo del debate mediático para que David Raya se nacionalice inglés para ser titular con esta selección), pero sí es un guardameta que evita goles a lo largo de una competición.

La portería en Ghana también tuvo sus achaques en el primer partido. Tras unas intervenciones entre arriesgadas y temerarias, Lawrence Ati Zigi (St. Gallen, Suiza, 29 años) terminó lesionado en la primera parte y tuvo que sustituirle Benjamin Asare, debutando en una Copa del Mundo a sus 33 años. Un inquietante 'deja vu', puesto que a las Estrellas Negras ya les había pasado en el Mundial de Qatar que se quedaron sin sus dos primeros porteros por sendas lesiones antes del torneo, lo que obligó a Ati Zigi, entonces tercer arquero, a asumir la titularidad.

69. Esas son las presiones de alta intensidad que Jordan Ayew (Leicester) realizó en tan solo un partido, más que cualquier otro jugador en este estreno mundialista, además de registrar el mayor número en campo contrario, 56. Un esfuerzo admirable para el jugador ghanés de más edad que participa en la competición (34 años y 280 días).

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Por si fuera poco, de los 21 duelos aéreos ganados por Ghana en su partido frente a Panamá, Ayew fue el autor de ocho, el mejor registro individual en lo que va de torneo tras los bosnios Nikola Katic y Jovo Lukic, ambos por encima de 1,90 metros de altura. El africano mide 1,82 metros.

La intensidad es lo mejor que ha podido ofrecer hasta ahora Ghana, acuciada por la falta de gol ante la baja de Mohamed Kudus (Tottenham, 25 años, 13 goles en 46 internacionalidades). Ayew fue el gran agitador de la fase de clasificación, con siete goles y siete asistencias, pero llegó al Mundial después de una temporada extraña. Marcó seis tantos con un Leicester que acabó descendiendo a la League One y ni siquiera fue titular habitual durante buena parte del curso. Su equipo necesitará de nuevo la aportación de Antoine Semenyo (Manchester City, 26 años, 17 goles y cuatro asistencias en la Premier League), elegido mejor jugador del partido ante Panamá.

Carlos Queiroz se convierte en el segundo seleccionador presente en cinco Mundiales consecutivos (Portugal en 2010, Irán en 2014, 2018 y 2022 y ahora, Ghana), uniéndose a Bora Milutinovic, quien estuvo presente en todos los torneos entre 1986 y 2002. Y forma parte del selecto club de técnicos con más presencias en un Mundial. Un currículo extenso, aunque no se ha traducido en títulos, como otros colegas de este listado, y como él mismo vivió en su etapa como entrenador de clubes.

Pocos entrenadores aceptarían hacerse cargo de una selección a poco más de dos meses del Mundial. El portugués lo hizo, tras el despido de Otto Addo, con apenas 72 días de margen para reconstruir un equipo herido por su ausencia en la Copa África. La urgencia no parece intimidarle: a sus 73 años suma experiencias en diez selecciones diferentes.

Su sello nunca ha sido el fútbol exuberante, sino la capacidad para ordenar equipos y blindar la defensa antes de buscar ventajas al contragolpe. Y en ello anda con Ghana, el mayor desafío que ha afrontado en toda su carrera, según él mismo admite. Irá con pies de plomo: su derrota más abultada en un Mundial fue contra Inglaterra en la fase de grupos de 2022, cuando perdió con Irán por 6-2.

No habla, pero genera todos los debates. No manda, pero es el que decide el destino de los equipos. No tiene pasaporte, pero viaja por todo el Mundial. ¿Qué es? El balón, el mudo protagonista de todo este tinglado.

Hasta ahora no nos habíamos fijado en el Trionda, el esférico desarrollado para este Mundial norteamericano, la última creación de Adidas, proveedor oficial desde 1970. Los balones de la Copa del Mundo han evolucionado radicalmente. Pasaron de ser pesadas esferas de cuero cosidas a mano (que absorbían agua en 1930) a modernos balones sintéticos de alta tecnología.

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Nombres míticos para los futboleros de varias generaciones forman la alineación: desde el famoso Telstar, el primer diseño de Adidas, con sus icónicos hexágonos blancos y pentágonos negros; y otros memorables, como el Azteca, el Etrusco, el Jabulani —una esfera perfecta pero con una aerodinámica endiablada que enloqueció a los porteros en el Mundial de 2010—, el Brazuca… hasta llegar al actual Trionda, con una superficie más rugosa que sus antecesores para darle mayor estabilidad aerodinámica y adherencia al patear.

Pero lo más novedoso es que incluye un sensor de movimiento de 500 Hz dentro de su estructura que proporciona todo tipo de información: en primer lugar, para ayudar al VAR a detectar fueras de juego. Pero también captura en tiempo real información sobre la velocidad y distancia en cada remate.

¿Significa que el balón nos va a contar estadísticas del Mundial? Así es. Por ejemplo, tras los 24 partidos de la primera jornada, el gol a mayor velocidad del torneo lo logró el centrocampista de Egipto Eman Ashour ante Bélgica, con un disparo a 123,4 km/h desde la corona del área imparable para Courtois; seguido del cabezazo de Harry Kane que supuso su segundo gol a Croacia (121,6 km/h). Y el gol a mayor distancia fue, de largo, el segundo de Kylian Mbappé con Francia, un disparo conectado a 28 metros de la portería de Senegal.