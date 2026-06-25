Ecuador - Alemania: de la gesta sudamericana a un trámite para los europeos

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Ecuador y Alemania llegan al último partido de la fase de grupos desde situaciones contrapuestas: Alemania, con seis puntos y matemáticamente primera de grupo, ya mira de reojo a sus posibles rivales en dieciseisavos. Ecuador no ha marcado un solo gol en este Mundial y sus opciones de clasificarse pasan por ganar. Si no, con tan solo un punto, lo tiene muy difícil para continuar en la competición. (RTVE, a las 22:00 horas).

Para poder imponerse a los alemanes, Ecuador tiene mucho que cambiar con respecto a sus dos apariciones en el campeonato. Contra Costa de Marfil y contra Curazao, la Tri se ha quedado con las ganas de estrenarse en el Mundial de cara al gol. No será, además, porque no lo ha intentado. Los sudamericanos han rematado a puerta 16 veces sin marcar. Están muy cerca de igualar el peor registro de remates sin gol de los mundiales desde 1966. Francia, en 2002, cuando llegó como vigente campeona y abandonó eliminada en la fase de grupos, remató 18 veces sin marcar. El siguiente mapa del campo muestra la diferencia de ambos equipos frente a la portería en lo que va de competición.

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La comparación con los registros de los alemanes deja en mal lugar a los ecuatorianos, cuando ambos combinados se han enfrentado a los mismos rivales. En descargo de Ecuador, es cierto que se chocó con la madera en tres ocasiones contra Costa de Marfil. Y que Alemania, de los nueve goles, le endosó siete a Curazao. A este respecto, debe tenerse en cuenta que los germanos tienen entre sus filas a uno de los jugadores revelación del campeonato.

Deniz Undav es la sorpresa de las primeras jornadas de la fase de grupos. El punta de 29 años ha metido tres goles para los alemanes en dos partidos, y además ha entregado dos asistencias. Eso lo sitúa cerca de Messi arriba en la tabla de goleadores. Pero donde apenas tiene comparación es el momento en que su actuación se pone en relación a los minutos que disputados. En ambos encuentros ha salido del banquillo, sustituyendo a Jamal Musiala. Eso implica que ha metido un gol casi cada 19 minutos sobre el césped.

De los nueve tantos alemanes, Undav ha participado activamente en cinco, más de la mitad. Solo ha tocado el balón 29 veces, pero menuda intención le ha puesto. Basta con ver el siguiente gráfico, que muestra dónde ha tocado la bola en posiciones de peligro en los dos encuentros disputados. Un disparo muy lejano y tres remates dentro del área.

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Undav, sin embargo no llega de la nada… o sí. Esta temporada ha acabado como el segundo goleador de la Bundesliga, con 19 dianas con el Stuttgart, solo superado por el portentoso Harry Kane. Pero sus comienzos en el fútbol profesional le llevaron a clubes de la cuarta categoría alemana, como el Meppen, a dar tumbos por la liga belga o a foguearse en el Brighton de la Premier.

La Mannschaft ha salido victoriosa de sus dos primeros partidos, y el de Ecuador igual le permite al seleccionador Julian Nagelsmann experimentar para ver si Undav rinde igual saliendo de titular. Aunque contra Costa de Marfil los alemanes sufrieron al ir gran parte del partido por debajo en el marcador — hasta que salió Undav— , su dominio del terreno en esta fase de grupos es patente. No en balde, donde más a gusto se han sentido los europeos es en el centro del campo. El triángulo formado por Musiala, Pavlovic y Nmecha reparte el juego desde el círculo central, otro punto a seguir con atención durante el encuentro ante Ecuador.

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La clasificación tempranera le quita mucha presión a los alemanes. Más aún después de las actuaciones de los últimos dos torneos, en los que quedó eliminada a las primeras de cambio: no ha disputado una eliminatoria desde la final del 2014 contra Argentina. Todo lo contrario le ocurre a Ecuador, cuyas posibilidades de quedar segunda y pasar automáticamente a la siguiente fase son de menos del 5%, según la empresa de análisis deportivo Opta. Es hasta más probable que Curazao acabe segunda, por eso de que en su último partido no tiene enfrente a los germanos.

Los seis puntos le aseguran a Alemania la primera posición del grupo, y un enfrentamiento en dieciseisavos contra alguno de los terceros de los grupos a, b, c, d o f.

Quién será el rival de Alemania en dieciseisavos aún está por ver. El nuevo sistema organizado por la FIFA establece que pasan los primeros y segundos de grupo. Pero, y aquí está la novedad, también se clasifican los ocho mejores terceros de un total de 12 grupos. Semejante manga ancha podría incluso llegar a beneficiar a Ecuador. Para determinar a esos ocho mejores terceros, se tienen en cuenta, por este orden, los puntos, la diferencia de goles, el número total de goles marcados, los puntos obtenidos por juego limpio y, en último lugar, la clasificación FIFA. Las probabilidades de pasar a eliminatorias son elevadas, dando por sentado que solo cuatro terceros de 12 se quedan fuera de la siguiente ronda. Pero Ecuador, con solo un punto en la mochila si pierde contra Alemania, lo tiene realmente complicado.