Florian Wirtz, reencontrarse a sí mismo para llevar a Alemania a la gloria mundial

Cuando Florian Wirtz irrumpió en el fútbol europeo lo hizo con la naturalidad de lo inevitable. Primero nos llegó su nombre, después los vídeos empaquetados de highlights, más tarde la sensación compartida de que había otro futbolista distinto cocinándose. Y, como siempre ocurre en estos casos, más tarde llega el rumor de que un equipo candidato a todo quiere poner toda la pasta posible para llevárselo. Porque el fútbol moderno funciona así: primero se detecta el talento y luego se proyecta. Vinicius, Haaland, Mbappé, Bellingham… la lista es casi un patrón.

El nombre del jugador empezó a sonar tras la temporada 2012-22

Wirtz jugaba entonces en el Bayer Leverkusen y el Bayern de Múnich ya había tomado nota, listo para repetir el clásico guion del talento alemán que acaba en Múnich. Pero entonces llegó el giro que lo cambió todo: la lesión de ligamento cruzado. El interés del equipo de Múnich quedo momentáneamente paralizado.

Fue en este momento cuando el Leverkusen tomó una decisión: renovar a Wirtz hasta 2027. El club mataba así dos pájaros de un tiro: blindaba a su joya y cerraba la puerta al Bayern antes de que pudiera volver a golpear.

Después de una campaña 2022-23 marcada por su recuperación, regresó a su mejor nivel en la temporada siguiente bajo las órdenes de Xabi Alonso, convirtiéndose en el líder creativo del Bayer Leverkusen. Con 18 goles y 19 asistencias, fue pieza clave para que el equipo conquistara la primera liga de su historia de forma invicta y llegar a la final de la Europa League.

La temporada siguiente confirmó que aquello no era un destello aislado. El Leverkusen bajó una marcha, pero Wirtz no. 10 goles y 12 asistencias en Bundesliga, más 6 goles en 9 partidos de Champions. Y entonces llegó el salto definitivo. Manchester City, Bayern de Múnich, Real Madrid o Liverpool lo pretendían.

Fueron los de la ciudad de los Beatles quienes convencieron a Wirtz. 125 millones mediante y el peso de ser en ese momento el fichaje más caro de la historia de la Premier League hicieron al alemán vestir la camiseta red. Pero la Premier, a veces, es un contexto incómodo: más físico, más rápido, más agresivo y Wirtz lo ha notado desde el primer día.

El propio Liverpool diseñó un plan específico para él: trabajo de gimnasio, desarrollo de fuerza... Todo ellos sin alterar lo que le hace único: el giro corto o la pausa que desordena al rival. Sus números, por ahora, reflejan un periodo de ajuste a otra liga. Sus cifras en Liverpool son las más discretas desde que explotó en Leverkusen.