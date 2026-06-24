Mundial 2026, en directo hoy: 24 de junio, empieza la jornada decisiva en los grupos con un Escocia - Brasil
- La última hora al minuto de la jornada de la Copa del Mundo de la FIFA
- Hora y dónde ver el partido Escocia - Brasil del Grupo C
- Sigue en directo la última hora del Mundial 2026 en RTVE Play
Sigue en directo la jornada del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Este miércoles 24 de junio se completó en la madrugada la segunda jornada en los grupos L y K para dar paso a la tercera jornada en horario unificado, caso de los grupos B y C. Nosotros nos fijamos en el C, donde se juegan el Marruecos - Haití y el Escocia - Brasil, partido este que te ofrecemos en abierto y gratis en La 1 y RTVE Play a las 0:00 horas peninsulares del jueves.
Sigue la resaca de la actuación histórica de Cristiano Ronaldo en la victoria de Portugal con un doblete que le convirtió en el primer jugador de la historia en marcar en seis Copas del Mundo.
Prestaremos también especial atención a la última hora de la selección española antes del partido, con la información de primera mano de nuestros enviados especiales Rubén Heras y Adrián Herrero. Podrás ver el mejor resumen de cada jornada en nuestro catálogo de RTVE Play. Sigue el Mundial en RTVE.es debajo de estas líneas.
MUNDIAL 2026, HOY EN DIRECTO: PARTIDOS, RESULTADOS Y ÚLTIMA HORA
11:00 horas Ancelotti confirma que Neymar está disponible
El seleccionador de fútbol de Brasil, Carlo Ancelotti, confirmó que el delantero Neymar Jr está "disponible y en forma" para el partido de este miércoles en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ante una Escocia, un rival "difícil" y ante el que esperan "mejorar" para llegar de la mejor manera posible a los cruces.
““
11:39 Luka Modric entra en el selecto club de los 200
Luka Modric entró la pasada madrugada en Toronto, en un club exclusivo que, en el mundo del fútbol masculino, solo incluye a Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y el kuwaití Bader Al-Mutawa, y se convirtió en el cuarto futbolista que alcanza los 200 partidos internacionales en el partido que Croacia juega con Panamá.