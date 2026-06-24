Mundial 2026, en directo hoy: 24 de junio, empieza la jornada decisiva en los grupos con un Escocia - Brasil

Sigue en directo la jornada del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Este miércoles 24 de junio se completó en la madrugada la segunda jornada en los grupos L y K para dar paso a la tercera jornada en horario unificado, caso de los grupos B y C. Nosotros nos fijamos en el C, donde se juegan el Marruecos - Haití y el Escocia - Brasil, partido este que te ofrecemos en abierto y gratis en La 1 y RTVE Play a las 0:00 horas peninsulares del jueves.

Sigue la resaca de la actuación histórica de Cristiano Ronaldo en la victoria de Portugal con un doblete que le convirtió en el primer jugador de la historia en marcar en seis Copas del Mundo.

Prestaremos también especial atención a la última hora de la selección española antes del partido, con la información de primera mano de nuestros enviados especiales Rubén Heras y Adrián Herrero. Podrás ver el mejor resumen de cada jornada en nuestro catálogo de RTVE Play. Sigue el Mundial en RTVE.es debajo de estas líneas.

MUNDIAL 2026, HOY EN DIRECTO: PARTIDOS, RESULTADOS Y ÚLTIMA HORA

11:00 horas Ancelotti confirma que Neymar está disponible El seleccionador de fútbol de Brasil, Carlo Ancelotti, confirmó que el delantero Neymar Jr está "disponible y en forma" para el partido de este miércoles en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ante una Escocia, un rival "difícil" y ante el que esperan "mejorar" para llegar de la mejor manera posible a los cruces. ““