Escocia - Brasil, en directo hoy en vídeo el partido del grupo C del Mundial 2026
- Los de Ancelotti quieren amarrar la primera posición
- Escocia - Brasil en directo, este miércoles a las 00:00h. en La 1 y RTVE Play
Escocia y Brasil se enfrentan por quinta vez en un Mundial en el Estadio de Miami buscando una de las plazas de dieciseisavos. Sigue el partido en La 1 y RTVE Play.
En juego está no solo qué selección pasará como primera del Grupo C, sino también la propia clasificación, ya que ningún equipo tiene matemáticamente garantizado pasar a la siguiente fase. Aún pasando como uno de los mejores terceros, la ruta para llegar a la final se puede complicar demasiado.
Escocia, en busca de la campanada
La 'Tartan Army' ha participado un total de ocho ediciones de la Copa del Mundo, y en este encuentro tiene la oportunidad de pasar por primera vez en su historia a las fases eliminatorias. Sería la guinda a su regreso a lo más alto del fútbol internacional 28 años después de su última participación.
La selección escocesa no lo tendrá fácil porque se enfrenta a una Brasil a la que nunca ha derrotado. Es más, la Canarinha es el equipo que más veces se ha enfrentado sin lograr ni una victoria. Pero los hombres de Steve Clarke buscarán dar la sorpresa. La férrea defensa escocesa es una de sus principales bazas para creer en su clasificación, pero uno de los puntos a mejorar es la eficacia de cara al gol. Desde que venció a Nueva Zelanda por 5-2 en la edición mundialista de 1982, solo ha marcado más de un gol en dos de sus 13 partidos de la Copa del Mundo, anotando solo nueve tantos en total en esa racha.
Brasil, a dar un golpe sobre la mesa
Por su parte, los chicos de Carlo Ancelotti quieren demostrar que pueden colgarse el cartel de favorito y competir de verdad por ganar la Copa del Mundo. Para ello, sus principales estrellas como Vinicius Jr. deberán volver a encontrar la alegría que recuperaron el partido contra Haití. El jugador del Real Madrid se encuentra en una buena racha con Brasil, ha participado en seis de los últimos cinco partidos en todas las competiciones, tres goles y tres asistencias concretamente.
Por contra, Brasil no podrá contar con otra de sus referencias en ataque, Raphinha, que salió lesionado del anterior encuentro. Esta baja puede propiciar uno de los escenario que más expectación ha generado este Mundial 2026, regreso de Neymar y que pueda tener minutos en este partido. No juega con la 'Canarinha' desde octubre de 2023. Precisamente, el primer doblete que Neymar marcó con la selección brasileña, fue contra Escocia en un amistoso de marzo del año 2011.