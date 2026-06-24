Escocia - Brasil, en directo hoy en vídeo el partido del grupo C del Mundial 2026

Escocia y Brasil se enfrentan por quinta vez en un Mundial en el Estadio de Miami buscando una de las plazas de dieciseisavos. Sigue el partido en La 1 y RTVE Play.

En juego está no solo qué selección pasará como primera del Grupo C, sino también la propia clasificación, ya que ningún equipo tiene matemáticamente garantizado pasar a la siguiente fase. Aún pasando como uno de los mejores terceros, la ruta para llegar a la final se puede complicar demasiado.

Escocia, en busca de la campanada La 'Tartan Army' ha participado un total de ocho ediciones de la Copa del Mundo, y en este encuentro tiene la oportunidad de pasar por primera vez en su historia a las fases eliminatorias. Sería la guinda a su regreso a lo más alto del fútbol internacional 28 años después de su última participación. Escocia firma una trabajada victoria sobre Haití en su regreso a un Mundial 28 años después RUBÉN HERAS (Enviado especial al Mundial 2026) La selección escocesa no lo tendrá fácil porque se enfrenta a una Brasil a la que nunca ha derrotado. Es más, la Canarinha es el equipo que más veces se ha enfrentado sin lograr ni una victoria. Pero los hombres de Steve Clarke buscarán dar la sorpresa. La férrea defensa escocesa es una de sus principales bazas para creer en su clasificación, pero uno de los puntos a mejorar es la eficacia de cara al gol. Desde que venció a Nueva Zelanda por 5-2 en la edición mundialista de 1982, solo ha marcado más de un gol en dos de sus 13 partidos de la Copa del Mundo, anotando solo nueve tantos en total en esa racha.