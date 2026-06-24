Marruecos - Haití, en directo hoy el partido del grupo C del Mundial 2026

Marruecos y Haití afrontan la última jornada con dos panoramas totalmente distintos. El conjunto marroquí está a un paso de asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final que, tras empatar con Brasil (1-1) en la primera jornada y vencer a Escocia (0-1) en la segunda, acumula cuatro puntos. La selección haitiana ha perdido ante Escocia (0-1) y Brasil (3-0) y es uno de los equipos eliminados del Mundial, junto con Turquía y Túnez.

La previa

Marruecos cuenta con un sólido historial frente a equipos de la CONCACAF. "Los leones del Atlas" se enfrentaron a la selección de Canadá en el más reciente Mundial de Catar 2022; el resultado fue un triunfo 1-2 para el país africano. En el caso de "Los Granaderos" (Les Grenadiers), será esta la primera ocasión en la que se enfrenten a una selección de la Confederación Africana (CAF) en un Mundial.

La selección de Marruecos ha ido en constante crecimiento desde 2022; en el Mundial de Catar fueron la gran sorpresa al llegar a las semifinales y derrotar a enormes rivales como España y Portugal. En 2025, se proclamaron campeones del Mundial sub-20 al vencer a Argentina 0-2 en la final. Este año, aunque fueron los anfitriones de la Copa de África de Naciones (AFCON) y perdieron la final contra Senegal en el campo, meses después la CAF los nombró campeones de manera oficial.

El jugador más valioso y la gran estrella es el lateral derecho del PSG, Achraf Hakimi. Sin embargo, hasta el momento, el jugador más destacado ha sido Ismael Saibari, del PSV, quien ha anotado los dos goles de Marruecos. En Haití, el jugador con mayor valor de mercado es el delantero del Sunderland, Wilson Isidor, quien se nacionalizó haitiano en marzo de este año.