Sudáfrica - Corea del Sur, en directo hoy el partido del grupo A del Mundial 2026

La última jornada del Grupo A llega con una plaza todavía por decidir. Con México ya clasificado matemáticamente como primero, Sudáfrica y Corea del Sur se juegan esta madrugada en el Estadio Monterrey buena parte de sus opciones de continuar en el Mundial 2026. Los asiáticos parten con ventaja gracias a sus tres puntos, mientras que los africanos llegan obligados a ganar tras sumar únicamente uno en sus dos primeros encuentros. República Checa, que también suma un punto, completa una ecuación que mantiene abierto el grupo hasta el último minuto.

En directo, Sudáfrica vs Corea | Mundial 2026

Sudáfrica, contra las cuerdas El combinado dirigido por Hugo Broos no ha conseguido mostrar su mejor versión en lo que va de torneo. Debutó con una derrota por 2-0 frente a México y logró rescatar un empate ante República Checa gracias a un penalti transformado por Teboho Mokoena en los compases finales. La presión es máxima para una selección que todavía no conoce la victoria en este Mundial y que además afronta el encuentro con bajas importantes en la medular: Mokoena y Themba Zwane no estarán disponibles, lo que obliga a Broos a reconstruir una zona del campo fundamental justo en el partido más decisivo del campeonato. El técnico belga tampoco ha escondido la trascendencia de la cita. En la previa reconoció que se trata de un encuentro "especial para los dos equipos" y admitió que probablemente sea su primer y último Mundial al frente de Sudáfrica, un aliciente añadido para intentar prolongar la aventura de los Bafana Bafana.

Corea quiere evitar sorpresas La selección surcoreana llega en una posición mucho más cómoda, aunque lejos de sentirse clasificada. Arrancó el torneo con una valiosa remontada ante República Checa (2-1), pero cayó por la mínima frente a México en la segunda jornada pese a ofrecer una imagen competitiva. Ese triunfo inicial le permite afrontar la última fecha dependiendo únicamente de sí misma. Un empate será suficiente para sellar el pase, aunque el seleccionador Hong Myung-bo ha insistido durante los últimos días en que especular con el resultado sería un error. Gran parte de sus esperanzas pasan por el liderazgo de Son Heung-min y por la influencia de Hwang In-beom, protagonista en el estreno con un gol y una asistencia. Los asiáticos han mostrado momentos de buen fútbol durante el campeonato y parten como favoritos, aunque enfrente tendrán a un rival obligado a asumir riesgos desde el primer minuto.