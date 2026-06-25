Chequia- México, en directo hoy el partido del grupo A del Mundial 2026

Un encuentro entre dos equipos que están en situaciones muy diferentes. Chequia necesita urgentemente sumar tres puntos si quiere avanzar a la siguiente fase, ya que solo ha logrado un punto hasta ahora, gracias a un empate con Sudáfrica en la segunda jornada. En su primer partido, perdió 2-1 ante Corea del Sur. Por otro lado, México ya está clasificado a dieciseisavos como líder de su grupo, después de ganar 2-0 en su debut y 1-0 en el segundo partido. Jugando en casa, se espera que la selección de Javier Aguirre dé descanso a sus jugadores más importantes.

En directo, Chequia vs México | Mundial 2026

El cuadro de Miroslav Koubek ha jugado muy pocas veces contra selecciones de CONCACAF. Se enfrentó a Guatemala unas semanas antes del Mundial y ganó 3-1. En su única participación como país independiente, se midió contra Estados Unidos y en esa ocasión, Chequia ganó 0-3 al equipo de las barras y las estrellas.

México está en su 18.ª participación mundialista (es la cuarta selección que más mundiales ha disputado) y cuenta con un amplio historial ante selecciones de UEFA, siendo los más destacados los triunfos 0-1 ante Alemania en Rusia 2018 y el 0-2 ante Francia en Sudáfrica 2010.

Chequia es la tercera selección con mejor número de goles esperados en acciones de balón parado, con un 0.6. Contra Corea del Sur, Krejci anotó de cabeza luego de un saque de banda de Vladimír Couffal y el tanto de Michal Sadilek también vino de una jugada en un saque de banda.

México, en sus dos primeros partidos, registró unas cifras muy bajas de goles esperados. Por su parte, Sudáfrica anotó sus cifras más bajas en la historia de la Copa del Mundo, con solo tres remates y 0,07 goles esperados. Ante Corea, generó unos goles esperados de 0,53 con ocho remates.

Chequia llega con solo un punto en dos partidos después de ceder algunas ventajas, pero su entrenador, Miroslav Koubek, sigue confiado: "Estoy seguro de que aún vamos a luchar por la clasificación. No solo por ahora, sino de verdad". Mientras tanto, Javier Aguirre pide que se concentren en el presente y no se hagan cálculos: "En el fútbol hay que pasar página… lo que importa es el lugar final". Un partido clave para ambas selecciones en el Mundial.