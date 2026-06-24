Escocia - Brasil: Hora y dónde ver gratis en TV el partido de la fase de grupos del Mundial 2026

Este jueves 25 de junio desde las 00:00 horas (hora peninsular), las selecciones de Escocia y Brasil, del Grupo C del Mundial 2026, se enfrentan en el estadio de Miami (EEUU). El duelo llega para ambas selecciones con objetivos distintos. La 'canarinha' tiene casi amarrado el primer puesto del grupo y no quiere fallar ante unos escoceses que sí necesitan de forma imperiosa la victoria. El partido ya es un clásico de los Mundiales, ya que será la quinta vez que se enfrenten, con un saldo muy favorable para los sudamericanos, con tres victorias y un empate previos.

En los dos primeros partidos, Brasil no ha terminado de enamorar. Empató 1-1 contra Marruecos en un duelo que se pudo decantar para cualquier lado y ganó con más soltura por 3-0 a Haití, pero cierto que es que la selección caribeña ya está eliminada y es una de las más débiles del torneo. La pentacampeona afronta la última jornada como líder, empatada a cuatro puntos con Marruecos con un +3 en su casillero de goles por el +1 de los africanos. Pero no puede descuidarse ante los europeos, que suman tres puntos y aún tienen posibilidades de acabar primeros.

El técnico Carlo Ancelotti tiene que resolver el rompecabezas que supuso la lesión de Raphinha, que le mantendrá alejado del Mundial por lo menos hasta octavos de final. El que más papeletas tiene como sustituto es el extremo Gabriel Martinelli, o bien baraja otras opciones como Rayan, Luiz Henrique y Endrick. Otra alternativa será la de Neymar, que podría estrenarse en este Mundial tras estar el último mes de baja por una lesión en el gemelo. Ancelotti confirmó que estará disponible para el encuentro.

Escocia, a hacer historia En Escocia tampoco están para tirar cohetes, dados los problemas para generar peligro con el balón que el equipo demostró en los encuentros anteriores contra Haití (1-0) y Marruecos (0-1). Las cuentas son claras para el conjunto escocés, como mínimo necesita sacar un empate contra su particular bestia negra. Su historial contra Brasil es demoledor, puesto que no han sumado ninguna victoria en diez enfrentamientos. Si logra la proeza de la victoria les garantizaría como mínimo la segunda plaza del grupo. Un empate les haría pasar casi seguro como uno de los mejores terceros y una derrota les dejaría a expensas de otros grupos para acceder a los dieciseisavos de final. El seleccionador Steve Clarke tiene a varios jugadores con problemas físicos. Es el caso de Aaron Hickey, Scott McKenna y Lewis Ferguson. Precisamente, Ferguson está siendo pieza fundamental en el juego de Escocia. Es el líder de su selección en cuanto a entradas (8), intercepciones (4) y duelos ganados (20) y es el segundo que más pases ha dado (101).