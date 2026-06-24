Escocia - Brasil: Hora y dónde ver gratis en TV el partido de la fase de grupos del Mundial 2026
- Brasil se mide a Escocia, este 25 de junio a partir de las 00:00 horas (hora peninsular) por La 1 y RTVE Play
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Este jueves 25 de junio desde las 00:00 horas (hora peninsular), las selecciones de Escocia y Brasil, del Grupo C del Mundial 2026, se enfrentan en el estadio de Miami (EEUU). El duelo llega para ambas selecciones con objetivos distintos. La 'canarinha' tiene casi amarrado el primer puesto del grupo y no quiere fallar ante unos escoceses que sí necesitan de forma imperiosa la victoria. El partido ya es un clásico de los Mundiales, ya que será la quinta vez que se enfrenten, con un saldo muy favorable para los sudamericanos, con tres victorias y un empate previos.
En los dos primeros partidos, Brasil no ha terminado de enamorar. Empató 1-1 contra Marruecos en un duelo que se pudo decantar para cualquier lado y ganó con más soltura por 3-0 a Haití, pero cierto que es que la selección caribeña ya está eliminada y es una de las más débiles del torneo. La pentacampeona afronta la última jornada como líder, empatada a cuatro puntos con Marruecos con un +3 en su casillero de goles por el +1 de los africanos. Pero no puede descuidarse ante los europeos, que suman tres puntos y aún tienen posibilidades de acabar primeros.
El técnico Carlo Ancelotti tiene que resolver el rompecabezas que supuso la lesión de Raphinha, que le mantendrá alejado del Mundial por lo menos hasta octavos de final. El que más papeletas tiene como sustituto es el extremo Gabriel Martinelli, o bien baraja otras opciones como Rayan, Luiz Henrique y Endrick. Otra alternativa será la de Neymar, que podría estrenarse en este Mundial tras estar el último mes de baja por una lesión en el gemelo. Ancelotti confirmó que estará disponible para el encuentro.
Escocia, a hacer historia
En Escocia tampoco están para tirar cohetes, dados los problemas para generar peligro con el balón que el equipo demostró en los encuentros anteriores contra Haití (1-0) y Marruecos (0-1). Las cuentas son claras para el conjunto escocés, como mínimo necesita sacar un empate contra su particular bestia negra. Su historial contra Brasil es demoledor, puesto que no han sumado ninguna victoria en diez enfrentamientos.
Si logra la proeza de la victoria les garantizaría como mínimo la segunda plaza del grupo. Un empate les haría pasar casi seguro como uno de los mejores terceros y una derrota les dejaría a expensas de otros grupos para acceder a los dieciseisavos de final.
El seleccionador Steve Clarke tiene a varios jugadores con problemas físicos. Es el caso de Aaron Hickey, Scott McKenna y Lewis Ferguson. Precisamente, Ferguson está siendo pieza fundamental en el juego de Escocia. Es el líder de su selección en cuanto a entradas (8), intercepciones (4) y duelos ganados (20) y es el segundo que más pases ha dado (101).
Hora, canal y dónde ver gratis hoy en TV el Escocia - Brasil del Mundial 2026
El partido del Mundial 2026 entre Escocia y Brasil, correspondiente al Grupo C, podrá verse en directo este jueves 25 de junio a partir de las 00:00 horas (hora peninsular) en La 1 de RTVE, así como en streaming a través de la plataforma de RTVE Play, donde se ofrecerá la posibilidad de escuchar el encuentro narrado en catalán. También podrá seguirse todo lo que acontezca durante el encuentro y la información de última hora durante el partido con la retransmisión de RNE y el directo minuto a minuto en RTVE.es.
RTVE Play se está volcando con el Mundial con contenidos informativos y la retransmisión en exclusiva del mejor partido de cada jornada y de todos los encuentros de la selección. Hasta la final del próximo 19 de julio se emitirán en directo y gratis los mejores partidos de cada jornada del Mundial 2026. Para poder disfrutar de los todos los contenidos de RTVE Play es imprescindible registrarse. El proceso es totalmente gratuito, rápido y sencillo, y te permitirá disfrutar de una experiencia mucho más personalizada.
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