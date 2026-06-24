Ecuador - Alemania: Hora y dónde ver gratis en TV el partido de la fase de grupos del Mundial 2026

Este jueves 25 de junio desde las 22:00 horas (hora peninsular), las selecciones de Ecuador y Alemania, del Grupo E del Mundial 2026, se enfrentan en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey (EEUU). La tetracampeona del mundo llega a partido sin presión y con el billete a las eliminatorias asegurado tras las decepciones de 2018 y 2022, mientras que el combinado sudamericano necesita un triunfo para creer en sus opciones.

El combinado entrenado por Julian Nagelsmann se ha quitado el peso de encima y ya ha olvidado los batacazos en los Mundiales de Rusia 2018 y Catar 2022, donde no fueron capaces de superar la fase de grupos, tras proclamarse campeones en Brasil 2014. Amarrado el primer puesto del grupo, quieren hacer pleno de victorias.

Undav celebra el gol de la remontada en el Alemania - Costa de Marfil del Mundial 2026ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY

Le costó mucho a la 'Mannschaft' doblegar a Costa de Marfil en el último partido tras golear sin piedad a Curazao en el de debut por 7-1. Tuvo que ser un suplente que se está convirtiendo en la sensación alemana como Deniz Undav el que lograra dar la vuelta al marcador en el descuento. Los germanos se han ganado por méritos propios situarse como serias candidatas a lograr su quinta estrella.

Si hacen pleno en la fase de grupos sería la cuarta ocasión que lo consiguen, después de México 1970, Alemania 1974 y Alemania 2006. El seleccionador Nagelsmann no podrá contar con el lesionado Nico Schlotterbeck pero plantea posibles rotaciones masivas en todas las demarcaciones para dar minutos a los menos habituales.

Ecuador, obligada a ganar Por su parte, Ecuador no ha dado la talla en este Mundial, el quinto de su historia, después de brillar en la fase de clasificación. Su andadura mundialista comenzó con la derrota con un gol en el 90' ante Costa de Marfil. Un mazazo para una selección que llevaba casi dos años sin perder un encuentro. En el siguiente choque, lejos de desquitarse con una victoria balsámica ante la débil Curazao, se toparon con un inspirado Eloy Room, que echó el cerrojo de su portería (0-0). Gonzalo Plata (d) de Ecuador disputa un balón con Armando Obispo de Curazao este sábado, en un partido del grupo E del Mundial de la FIFA 2026.EFE/ Juan Ignacio Roncoroni Con solo un punto en el casillero, el reto se antoja muy difícil para la 'Tri'. Tiene que ganar a Alemania para ponerse con cuatro puntos y si Costa de Marfil no vence a Curazao tendría muchas papeletas para pasra como de las ocho mejores terceras de los 12 grupos. Si empata o pierde ante el cojunto germano estaría virtualmente eliminada.