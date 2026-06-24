Uruguay - España: Hora y dónde ver gratis en TV el partido de la fase de grupos del Mundial 2026

Este sábado 27 de junio desde las 02:00 horas (hora peninsular), las selecciones de Uruguay y España, del Grupo H del Mundial 2026, se enfrentan en el estadio de Guadalajara (México). A priori este partido era el que estaba destinado a discutir el primer puesto entre las dos selecciones con más galones del grupo pero los resultados han dinmatido por los aires cualquier pronóstico previo.

Esta será la tercera vez que se enfrenten en un Mundial España y Uruguay. Sus dos duelos anteriores terminaron en empate. Un 2-2 en la cita de 1950 y un 0-0 en Italia'90. Pero las dos selecciones llegan con sensaciones muy diferentes. España ha vuelto a coger las sensaciones que necesitaba después del tropiezo inicial contra Cabo Verde.

En la goleada por 4-0 contra Arabia Saudí, la campeona de Europa mostró un ritmo de juego mucho más veloz y recuperó una de sus armas favoritas, el desborde por las bandas. En eso ayudó indudablemente Lamine Yamal, que jugó de inicio y demostró que es imprescindible para que España avance lo más lejos posible en el campeonato. Suyo fue el primer gol que abrió la lata y soltó los nervios.

El otro gran nombre fue el de Mikel Oyarzabal, autor de dos goles, y que se ha recuperado a tiempo de las molestias en la rodilla dereecha antes del encuentro. Ante Uruguay volverá a ser de la partida. El '9' de España ha participado en 21 goles en solo 14 partidos internacionales en todas las competiciones (14 goles y 7 asistencias), casi el triple que cualquier otro jugador de España en ese periodo. Por eso, no quiere perderse el partido contra Uruguay: "Quiero jugar todos los minutos posibles".

Salvo Víctor Muñoz, que prosigue con su recuperación, Luis de la Fuente tiene a todos sus jugadores disponibles para el choque contra los sudamericanos en Guadalajara. La idea es imponer el estilo de juego característico ante un equipo mucho más experimentado y bregador que Arabia.

Uruguay - España: el viernes a las 02:00 h

Las cuentas de España Las cuentas están claras. Hay que evitar a Argentina, ya clasificada como primera, a toda costa en dieciseisavos. Solo ganando a los chicos de Marcelo Bielsa garantiza a España ser cabeza de serie, pero no es la única forma conseguirlo. El empate también daría la clasificación, incluso como primera de grupo. Pero para eso habría que depender del resultado que se diera en el Cabo Verde y Arabia Saudí. Una victoria de los africanos, que actualmente tienen dos puntos, los colocaría de manera increíble como primeros dejando a España como segunda. Por contra, si Cabo Verde pierde o empata ante los saudíes, España se haría con el primer puesto. Si la selección española cae derrotada, serían los uruguayos quienes se harían con la primera posición y España volvería a depender del otro encuentro. Si los caboverdianos empatan, los españoles serían segundo pero si logran la victoria, la Roja caería hasta la tercera posición.

Uruguay, en crisis La selección uruguaya llega al choque sumida en una crisis de ánimo. Los empates, primero contra Arabia Saudí, y luego ante Cabo Verde, han dejado tocados los charrúas. Ante selecciones inferiores no han sabido imponerse y se encuentran con tan solo dos puntos en el duelo decisivo contra España. La obligación es ganar para evitar una despedida prematura. Para lo que Marcelo Bielsa podría resolver el problema con una modificación en la defensa. O quizá con algo más profundo: devolviendo al equipo a uno de los últimos herederos de aquel espíritu de la Uruguay de los Godín, Suárez, Forlán, Cavani y compañía. Podría recuperar a José María Giménez, el central del Atlético, y seña de identidad de la garra uruguaya que tanto se ha echado en falta en los dos primeros partidos. Giménez encabeza una terna de jugadores que conocen de sobra el estilo de juego de España. No en vano hay varios jugadores que militan en la Liga española. Es el caso también de Fede Valverde (Real Madrid), Ronald Araujo (FC Barcelona) y Federico Viñas (Real Oviedo). Para no acabar como en Catar 2022, donde también fue eliminada en la fase de grupos, Uruguay se encomienda a la pizarra de Bielsa, aunque su relación con los jugadores no atreviesa su mejor momento. En el campo, necesitará de un hombre como Fede Valverde y de Maximiliano Araújo para desarbolar la defensa española, que todavía no ha encajado ningún gol.