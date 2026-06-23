Oyarzabal, sobre la posibilidad de rotar ante Uruguay: "Estoy bien y quiero tener todos los minutos posibles"
- El delantero ha reconocido que tiene "molestias", pero que se encuentra en buen estado
- Uruguay - España, la madrugada del viernes al sábado a las 02:00h en La 1 y RTVE Play.
Mikel Oyarzabal ha comparecido en rueda de prensa a tres días del cierre de la fase de grupos de la selección española ante Uruguay. El delantero, nombrado MVP del partido ante Arabia Saudí tras marcar dos goles y repartir una asistencia, ha reconocido que tiene "molestias", pero que se encuentra bien y que quiere jugar "todos los minutos posibles".
El atacante también ha hablado de su futuro, de la victoria del pasado domingo y de los halagos que le comparan con los mejores delanteros del mundo, entre otros asuntos.
Oyarzabal no quiere rotar frente a Uruguay
Mikel Oyarzabal ha mencionado las dolencias que sufre desde que comenzó la concentración: "Estoy bien, con molestias, pero aquí todo el mundo tiene algo, algo que hay que cuidar un poco más. Estoy tranquilo y bien".
Cuestionado sobre la posibilidad de descansar frente a Uruguay, el delantero ha declarado que "quiere jugar" y que su objetivo es "tener todos los minutos posibles", aunque es consciente de que la última decisión la tiene Luis de la Fuente.
El eibarrés ha hablado del próximo rival, que llega a la tercera jornada de la fase de grupos jugándose la vida. La selección uruguaya suma dos puntos tras dos empates en sendos partidos y necesita una victoria para amarrar la clasificación. "Uruguay tiene esa garra, ese competir. Nosotros nos tenemos que centrar en nosotros mismos", ha declarado al respecto.
El delantero también ha admitido que la selección ya está mirando el posible cuadro que le espera en las eliminatorias. "Es inevitable tener eso en mente y verlo, pero todavía queda mucho, pueden pasar mil cosas. Si nos dieran a elegir, lo que hay ahora todos los que estamos aquí lo elegiríamos", ha reconocido.
El vasco no se deja llevar por los halagos ni los rumores sobre su futuro
Oyarzabal no ha querido darse importancia al ser preguntado por la comparación con los grandes delanteros de este Mundial: "Estoy tranquilo. Me vale lo que me diga el míster, mis compañeros. Que se hable es normal, pero yo no le doy vueltas. No me preocupa lo más mínimo, no voy a perder tiempo en centrarme en estas cosas, ni para bien ni para mal. Si alguien me tiene que decir algo, me lo dicen aquí dentro y es con lo que me quedo".
Preguntado sobre su rol en el equipo, el punta de a Real Sociedad ha asegurado que está "confiado" en sí mismo y en el resto de sus compañeros: "No me importa tanto lo individual, lo he dicho mil veces, me importa lo colectivo". "Creo que siendo delantero centro no puedes esperar tocar el balón cada minuto. Se trata de las pocas que tengas, estar acertado. A veces, con simple posicionamiento puedes ayudar mucho sin llegar a tocar el balón", ha añadido.
El atacante ha negado que sea una responsabilidad ser el 'hombre gol' de la selección española: "Tengo la suerte de tener compañeros que sé que si un día no me toca marcar, otros lo van a hacer".
Cuestionado por su futuro y un posible cambio de aires a nivel de clubes, Oyarzabal ha apuntado que está "centrado en intentar ayudar al equipo" y que su cabeza "no está en eso". "Estoy donde quiero estar, la que considero que es mi casa y la que considero que me ha dado la oportunidad de estar aquí hoy, que es la Real", ha sentenciado.