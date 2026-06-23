Oyarzabal, sobre la posibilidad de rotar ante Uruguay: "Estoy bien y quiero tener todos los minutos posibles"

Mikel Oyarzabal ha comparecido en rueda de prensa a tres días del cierre de la fase de grupos de la selección española ante Uruguay. El delantero, nombrado MVP del partido ante Arabia Saudí tras marcar dos goles y repartir una asistencia, ha reconocido que tiene "molestias", pero que se encuentra bien y que quiere jugar "todos los minutos posibles".

El atacante también ha hablado de su futuro, de la victoria del pasado domingo y de los halagos que le comparan con los mejores delanteros del mundo, entre otros asuntos.

Oyarzabal no quiere rotar frente a Uruguay Mikel Oyarzabal ha mencionado las dolencias que sufre desde que comenzó la concentración: "Estoy bien, con molestias, pero aquí todo el mundo tiene algo, algo que hay que cuidar un poco más. Estoy tranquilo y bien". Cuestionado sobre la posibilidad de descansar frente a Uruguay, el delantero ha declarado que "quiere jugar" y que su objetivo es "tener todos los minutos posibles", aunque es consciente de que la última decisión la tiene Luis de la Fuente. El eibarrés ha hablado del próximo rival, que llega a la tercera jornada de la fase de grupos jugándose la vida. La selección uruguaya suma dos puntos tras dos empates en sendos partidos y necesita una victoria para amarrar la clasificación. "Uruguay tiene esa garra, ese competir. Nosotros nos tenemos que centrar en nosotros mismos", ha declarado al respecto. El delantero también ha admitido que la selección ya está mirando el posible cuadro que le espera en las eliminatorias. "Es inevitable tener eso en mente y verlo, pero todavía queda mucho, pueden pasar mil cosas. Si nos dieran a elegir, lo que hay ahora todos los que estamos aquí lo elegiríamos", ha reconocido.