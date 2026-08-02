Avance semanal de 'Valle Salvaje' del 3 de agosto: Luisa encuentra al hijo de Adriana
- Esta semana, llega el momento que todos estábamos esperando
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El misterio de los bebés llega a su fin. Esta semana, Luisa y Bárbara están más cerca que nunca de descubrir la verdad sobre las parteras y el verdadero hijo de Adriana. ¿Qué consecuencias puede tener en la Casa Grande? ¿Y con el duque Rafael? ¿Qué será de Leonor y Rosalía?
Por su parte, Enriqueta sigue persiguiendo su objetivo y Rafael toma una decisión dificilísima respecto a Rosalía. Sigue leyendo para descubrir lo que pasará esta semana en 'Valle Salvaje'
Capítulo 457 del lunes 3 de agosto
Hernando advierte a Enriqueta que no cruce ciertos límites. Por su parte, Manuela toma la iniciativa y organiza un encuentro con Braulio que devuelve la complicidad entre ambos. Y en la Casa Pequeña, un gesto inocente de Pedrito deja a Pepa completamente devastada… ¿qué ha despertado el niño?
Capítulo 458 del martes 4 de agosto
Enriqueta logra arrinconar a Rafael para que salde la deuda mientras Victoria y Mercedes tratan de descifrar los verdaderos planes de Dámaso. Y, desbordado por la presión, Rafael pierde el control y expulsa a Rosalía de Valle Salvaje… ¿qué consecuencias traerá su decisión?
Capítulo 459 del miércoles 5 de agosto
Matilde encuentra una inesperada aliada en Enriqueta, que le da una lección de humildad a Nicolás. Por su parte las parteras acuden al llamado de Rosalía en palacio. Lo que no saben es que es un cebo para demostrar que robaron los bebés. ¿Ha llegado la hora de la verdad?
Capítulo 460 del jueves 6 de agosto
Por un lado, ante Dámaso y por otro, ante Enriqueta, Rafael se enfrenta a los mayores dilemas de su vida. En palacio, las parteras se defienden ante Bárbara, Leonor y Rosalía, mientras Luisa busca en la cabaña la prueba con la que demostrar que María y el hijo de Adriana fueron intercambiados.
Capítulo 461 del viernes 7 de agosto
Luisa huye por el monte con el bebé mientras las parteras están a punto de alcanzarla. Además, Enriqueta recibe una noticia inesperada de parte de Hernando relacionada con sus hijos… ¿Qué habrá ocurrido? Y Rafael comparte con Rosalía un momento, quizá, de demasiada complicidad.