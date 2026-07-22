Las actrices de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje' se enfrentan a un juicio muy peculiar en 'Cosas de palacio'
- El videopodcast de La Promesa y Valle Salvaje encara su recta final con sus dos últimos episodios
- Cosas de palacio, todos los jueves a las 19:30 horas en RTVE Play
Cosas de palacio está llegando a su final de temporada, y para estos dos episodios, hemos echado el resto. El videopodcast de La Promesa y Valle Salvaje quiere despedirse por todo lo alto con un episodio que ha reunido a tres pilares del palacio del Luján y a un personaje que ha llegado a la Casa Grande en busca de lo que más quiere una madre. Pero, ¿cómo son las actrices que dan vida a a los personajes de María Fernández, Teresa, Pía y Rosalía?
Sara Molina, Andrea del Río, Beatriz Reina y María Castro se enfrentan a un juicio muy peculiar en Cosas de Palacio. Además, confiesan qué escena no interpretarían nunca o qué personaje de dibujos animados serían. ¡No te pierdas el videopodcast de Valle Salvaje y La Promesa!
Conociendo mejor a las actrices de La Promesa y Valle Salvaje
El penúltimo programa de la temporada ha comenzado con una ronda rápida de preguntas que nos ha servido para conocer mejor a las actrices de La Promesa y Valle Salvaje. Las cuatro han tenido que confesar en qué sección de un supermercado las encontrarían si se perdieran. Por ejemplo, María Castro sería en la sección de chocolates, mientras que Andrea del Río sería en la de comida sana y Beatriz Reina en la de "tonterías que no sirven para nada". También han contado aquello que hacen y desespera a todo el mundo, qué personaje animado serían y que les caracteriza tanto que su familia podrían saber quiénes son si fueran clonadas. ¿Quieres saber las respuestas? ¡Aquí tienes el vídeo!
¿Qué consejos les darían sus personajes a las actrices?
Durante la entrevista, han propuesto a las actrices que dijeran qué consejo les daría su personaje a ellas mismas. Así, María Castro ha contado que Pía le diría que fuera más asertiva. Según Andrea del Río, ella y Teresa "en ambas direcciones, se dirían la una a la otra: quiérete más", mientras que María Fernández le diría a Sara Molina "de fluir un poco más" y Beatriz Reina, cree que Rosalía le "tendría que enseñar a querer tan abierto".
Las actrices se enfrenta a un juicio muy peculiar
El reto interpretativo de la semana ha sido meterse en el papel de una serie de personajes. Son cuatro mujeres muy poderosas, cada una con su rareza que se enfrentan a un juicio en un universo paralelo en el que se les juzga de algo y ellas se tienen que defender. María Castro es una zombi influencer, que se le acusa de retransmitir su cena de Nochebuena por redes sociales; Andrea del Río es una super villana a la que se le acusa de destruir cada ciudad que pisa y a todo el que se le pone por delante. Sara Molina es una vampiresa, y se le acusa de ligar por Tinder, pero las personas que caen en sus redes no se vuelve a saber de ellas. Y por último, Beatriz Reina es una super heroína que cobra a las persona que salva, pues no está dispuesta a trabajar gratis con la vida tan cara. ¿Quién ha salido inocente y quién culpable? Descúbrelo en el siguiente vídeo.
Juego: ¿Quién soy?
En el juego de esta semana, a cada una de las actrices se les ha asignado un personaje, pero ellas no sabían quiénes eran. Para averiguarlo han tenido que hacer preguntas a sus compañeras qué sí conocían su "identidad". Miguel de Cervantes, Marcos Orengo, Taylor Swift y Josep Cister Rubio han sido los elegidos. ¿Crees que Sara Molina, Andrea del Río, Beatriz Reina y María Castro habrán descubierto quiénes eran de ellos? ¡No te lo pierdas en el vídeo!
Consigue una taza de Cosas de palacio
Cosas de palacio ya es el videopodcast más visto de RTVE Play. Miles de seguidores siguen cada semana el formato que une a los actores de La Promesa y Valle Salvaje en un crossover que nos devuelve risas, confidencias y momentos únicos con los juegos sorpresa que plantea el programa. Por los platós de ambas series, ya han pasado varios intérpretes de las ficciones líderes en la tarde de La 1, y todos ellos han dejado firmadas las tazas que aparecen. ¿Quieres una de ellas?
Solo tienes que entrar en la plataforma de RTVE Play Participa, un espacio lleno de encuestas, votaciones, tests, propuestas y mucho más donde puedes acumular puntos y canjearlos por regalos, como las tazas del videopodcast. Solo tienes que participar y conseguir los puntos necesarios para conseguirlas. En este caso, al tratarse de un objeto único y firmado por los actores, esta cantidad es de 10.000 puntos.
Horario y dónde ver Cosas de Palacio
Cosas de palacio se está convirtiendo en el videopodcast que todo actor de La Promesa y Valle Salvaje quiere visitar. Los primeros en estrenarse fueron Arturo García Sancho, Elena Navarro y Marcos Orengo, que repitieron en el segundo y sumaron a Guillermo Serrano. Para el tercer episodio, dos actrices de Valle Salvaje acuden a los platós de La Promesa para charlar animadamente y sin tapujos con un intérprete de la ficción ambientada en 1917. Y así hasta completar los 19 episodios que ya están disponibles en la plataforma. Pero, ¿qué es lo que pasará en el final de temporada del videopodcast? Te contamos todos los detalles!
Llevamos mucho tiempo preparando este videopodcast tan especial. Hasta ahora ha sido nuestro, pero ya es de todos vosotros. Cosas de palacio podrá verse todos los jueves a partir de las 19:30 horas en RTVE Play.
¿No conocías la existencia de este formato dedicado a las dos series de éxito de las tardes de La 1? ¿Te has pedido alguno de los episodios? ¡Aquí tienes todos los emitidos hasta ahora!