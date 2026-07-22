Las actrices de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje' se enfrentan a un juicio muy peculiar en 'Cosas de palacio'

Cosas de palacio está llegando a su final de temporada, y para estos dos episodios, hemos echado el resto. El videopodcast de La Promesa y Valle Salvaje quiere despedirse por todo lo alto con un episodio que ha reunido a tres pilares del palacio del Luján y a un personaje que ha llegado a la Casa Grande en busca de lo que más quiere una madre. Pero, ¿cómo son las actrices que dan vida a a los personajes de María Fernández, Teresa, Pía y Rosalía?

Sara Molina, Andrea del Río, Beatriz Reina y María Castro se enfrentan a un juicio muy peculiar en Cosas de Palacio. Además, confiesan qué escena no interpretarían nunca o qué personaje de dibujos animados serían. ¡No te pierdas el videopodcast de Valle Salvaje y La Promesa!

Cosas de palacio "El juicio", este jueves en 'Cosas de palacio' Sara Molina, Andrea del Río, Beatriz Reina y María Castro se enfrentan a un juicio muy peculiar. Este jueves, a partir de las 19:30h Ver ahora

Conociendo mejor a las actrices de La Promesa y Valle Salvaje El penúltimo programa de la temporada ha comenzado con una ronda rápida de preguntas que nos ha servido para conocer mejor a las actrices de La Promesa y Valle Salvaje. Las cuatro han tenido que confesar en qué sección de un supermercado las encontrarían si se perdieran. Por ejemplo, María Castro sería en la sección de chocolates, mientras que Andrea del Río sería en la de comida sana y Beatriz Reina en la de "tonterías que no sirven para nada". También han contado aquello que hacen y desespera a todo el mundo, qué personaje animado serían y que les caracteriza tanto que su familia podrían saber quiénes son si fueran clonadas. ¿Quieres saber las respuestas? ¡Aquí tienes el vídeo! Cosas de palacio Cosas de palacio - Conociendo mejor a las actrices de La Promesa y Valle Salvaje El penúltimo programa de la temporada ha comenzado con una ronda rápida de preguntas que nos ha servido para conocer mejor a las actrices Ver ahora

¿Qué consejos les darían sus personajes a las actrices? Durante la entrevista, han propuesto a las actrices que dijeran qué consejo les daría su personaje a ellas mismas. Así, María Castro ha contado que Pía le diría que fuera más asertiva. Según Andrea del Río, ella y Teresa "en ambas direcciones, se dirían la una a la otra: quiérete más", mientras que María Fernández le diría a Sara Molina "de fluir un poco más" y Beatriz Reina, cree que Rosalía le "tendría que enseñar a querer tan abierto".

Las actrices se enfrenta a un juicio muy peculiar El reto interpretativo de la semana ha sido meterse en el papel de una serie de personajes. Son cuatro mujeres muy poderosas, cada una con su rareza que se enfrentan a un juicio en un universo paralelo en el que se les juzga de algo y ellas se tienen que defender. María Castro es una zombi influencer, que se le acusa de retransmitir su cena de Nochebuena por redes sociales; Andrea del Río es una super villana a la que se le acusa de destruir cada ciudad que pisa y a todo el que se le pone por delante. Sara Molina es una vampiresa, y se le acusa de ligar por Tinder, pero las personas que caen en sus redes no se vuelve a saber de ellas. Y por último, Beatriz Reina es una super heroína que cobra a las persona que salva, pues no está dispuesta a trabajar gratis con la vida tan cara. ¿Quién ha salido inocente y quién culpable? Descúbrelo en el siguiente vídeo. Cosas de palacio Cosas de palacio - Las actrices se enfrenta a un juicio muy peculiar El reto interpretativo ha sido meterse en el papel de cuatro mujeres muy poderosas, cada una con su rareza que se enfrentan a un juicio en un universo paralelo Ver ahora

Juego: ¿Quién soy? En el juego de esta semana, a cada una de las actrices se les ha asignado un personaje, pero ellas no sabían quiénes eran. Para averiguarlo han tenido que hacer preguntas a sus compañeras qué sí conocían su "identidad". Miguel de Cervantes, Marcos Orengo, Taylor Swift y Josep Cister Rubio han sido los elegidos. ¿Crees que Sara Molina, Andrea del Río, Beatriz Reina y María Castro habrán descubierto quiénes eran de ellos? ¡No te lo pierdas en el vídeo! Cosas de palacio Cosas de palacio - Juego: ¿Quién soy? En el juego de esta semana, a cada una de las actrices se les ha asignado un personaje, pero ellas no sabían quiénes eran. Mira el divertido momento Ver ahora

Consigue una taza de Cosas de palacio Cosas de palacio ya es el videopodcast más visto de RTVE Play. Miles de seguidores siguen cada semana el formato que une a los actores de La Promesa y Valle Salvaje en un crossover que nos devuelve risas, confidencias y momentos únicos con los juegos sorpresa que plantea el programa. Por los platós de ambas series, ya han pasado varios intérpretes de las ficciones líderes en la tarde de La 1, y todos ellos han dejado firmadas las tazas que aparecen. ¿Quieres una de ellas? Solo tienes que entrar en la plataforma de RTVE Play Participa, un espacio lleno de encuestas, votaciones, tests, propuestas y mucho más donde puedes acumular puntos y canjearlos por regalos, como las tazas del videopodcast. Solo tienes que participar y conseguir los puntos necesarios para conseguirlas. En este caso, al tratarse de un objeto único y firmado por los actores, esta cantidad es de 10.000 puntos. Consigue las tazas de 'Cosas de palacio' firmadas por los actores de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje' Cristina Barco