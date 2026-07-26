Avance semanal de 'Valle Salvaje' del 27 de julio: un bonito homenaje a Adriana
- Mercedes pierde el conocimiento, Matilde entra en el negocio de Nicolás y mucho más
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La tensión entre Matilde y Atanasio por culpa de Nicolás no han hecho más que crecer. Esta semana, lo personal se vuelve laboral con la salida a la luz del negocio que preparan los dos jóvenes... ¿cómo reaccionará Matilde a sus planes? Por otro lado, la presión a la que está sometida Mercedes tras la revelación de Dámaso la llevará al límite, mental y físicamente. Además, Rosalía tiene una idea y un gesto inesperado con Rafael que nos emocionará a todos. Te contamos lo que pasará esta semana en 'Valle Salvaje'.
Capítulo 452 del lunes 27 de julio
Enriqueta presiona a Hernando para que asuma los pagos que ahogan a la familia. En cuanto a Bárbara, la Salcedo discute con Luisa, tras enterarse de la propuesta que le ha hecho a Rafael. Y ante Victoria, Mercedes se derrumba… ¿qué la ha llevado al límite?
Capítulo 453 del martes 28 de julio
Rosalía sorprende a un doliente Rafael con una inesperada propuesta para honrar la memoria de Adriana. Mientras tanto, Dámaso acorrala a Pura y, con un cuchillo al cuello, la amenaza de muerte. ¿Qué ha hecho la partera para llevarle tan lejos?
Capítulo 454 del miércoles 29 de julio
Enriqueta comprende que Hernando la ha estado utilizando, mientras Braulio recibe otro golpe inesperado de Manuela. Y en el homenaje a Adriana, Luisa y Bárbara se reconcilian… mientras Rafael logra conmover a Rosalía. ¿Es el inicio de una nueva alianza?
Capítulo 455 del jueves 30 de julio
Luisa y Bárbara sellan su reconciliación y empiezan a preguntarse qué llevó a Victoria a intercambiar a los recién nacidos. Al mismo tiempo, Rosalía no logra apartar una idea inquietante: ¿y si Rafael fue capaz de todo por Adriana… incluso de ordenar el robo de su hija?
Capítulo 456 del viernes 31 de julio
Petra confiesa a Pura que ha tomado una decisión definitiva sobre el hijo de Adriana. Mientras, en la Casa Pequeña, Dámaso y Victoria quedan desconcertados ante la inesperada transformación de Mercedes. ¿Qué ha pasado con la duquesa de Miramar?