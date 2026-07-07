'Valle Salvaje' avanza las novedades del verano en su último tráiler: te contamos lo que pasará

Hay varias cosas que son imprescindibles en verano: tomar el sol, descansar... y ponernos al día con nuestras series favoritas. Aunque en esta época del año todo se ralentiza, el nuevo tráiler de la serie anuncia que la paciencia va a dar sus frutos, porque entre julio y septiembre vamos a disfrutar de varios eventos que pueden cambiarlo todo y hacer las delicias de la audiencia.

Analizamos cuáles son las pistas que nos deja este avance y qué tramas vamos a ver próximamente en 'Valle Salvaje'. ¡Tenemos muchas teorías!

Bárbara acude a un baile Que levante la mano quien no se haya emocionado viendo a nuestra Bárbara vestida de gala y entrando en un baile de la corte. ¡Qué recuerdos! La Salcedo que pensaba que ese día nunca iba a llegar, ahora vive ese momento que nos hace recordar el primer capítulo de Valle Salvaje, cuando Adriana asistió al baile en el que conoció a Rafael. El resto es historia... Junto a ella, que está deslumbrante, vemos aparecer a un apuesto y misterioso joven. ¿Cuál será su historia? Todos nos estamos preguntando lo mismo: ¿será un nuevo interés romántico para Bárbara? ¿O la historia irá por otros derroteros? Un extraño observa a Bárbara en la fiestaRTVE

La confesión de Rafael Por su parte, Rafael acude al mercado para "abrirle su alma" a Rosalía. ¿Qué tiene que pedirle o confesarle? Uno de los momentos más misteriosos del tráiler involucran al duque de Valle Salvaje y la joven madre de María, que parece muy cercana a Rafael. ¿Qué quiere decir todo esto?

El beso de Manuela y Alejo Lo que más ha preocupado a los fans de Luisa y Alejo es el atrevimiento que muestra Manuela en el tráiler al lanzarse y besar en los labios a Alejo. La hija de don Hernando se ha lanzado a por lo que quiere, o eso es lo que parece... no sólo eso sino que en el vídeo vemos al joven Braulio, enamorado de ella y decidido a conquistarla, teniendo que ser testigo de este arrebato y del beso entre ambos. ¿Qué significará esto para la relación de Luisa y Alejo? ¿Y para el plan de Braulio y Enriqueta?

La trama de los bebés llega a su fin También tenemos razones para pensar que la trama de los bebés se resolverá en los próximos meses, porque las imágenes muestran a Luisa volviendo a la cabaña de las parteras y a estas tratando de detenerla a cualquier precio. Lo primero que escuchamos en el tráiler es la promesa que Luisa le hizo a su mejor amiga, Adriana, en su lecho de muerte: que cuidaría de su bebé cueste lo que cueste. Este puede ser el momento de la verdad. Luisa vuelve a la cabaña de las parterasRTVE