Rosalía huye con su hija María en 'Valle Salvaje': por qué y a dónde se han ido

Rosalía ha salido de palacio con la bebé María en brazos, con la intención de marcharse de Valle Salvaje. Ha caminado por el bosque, con provisiones de comida y sin avisar a nadie, para alejarse de Casa Grande lo más rapidamente posible. Leonor, Luisa y Bárbara han notado su ausencia. ¡Pero parece que es tarde y no son capaces de encontrarla ni en palacio ni en sus inmediaciones!

La misión de encontrar a su hija Rosalía llegó al valle acompañada de su hermana Leonor, para buscar a su hija. Rosalía como doncella y Leonor como aya de María, la supuesta hija del duque Rafael, residen en palacio, dónde descubrieron que la niña que buscaban era ni más ni menos que María. Tras este descubrimiento, Rosalía ha tratado de acercarse a su hija numerosas veces, pues siente la imperiosa necesidad de acompañarla. Así mismo, Leonor, desde su posición cercana tanto a la bebé como al duque, la ayuda siempre que las circunstancias se lo permiten. Rosalía consigue quedarse a solas con MaríaRTVE A pesar de la insistencia de Leonor en ser cautas y precavidas, los acercamientos de Rosalía a María ya les han costado varios sustos, en los que han sido sorprendidas haciendo algo que no debían. Luisa, que lleva tiempo sospechando del extraño comportamiento de Rosalía, la descubrió amamantando a la bebé. Esto desencadenó nuevas sospechas de Luisa y Bárbara encaminandas hacia la posibilidad de que Rosalía, en efecto, fuese la verdadera madre de María. Para enmendar el descuido de su hermana, Leonor les aseguró que la inusual conducta de Rosalía se debe a la reciente pérdida de su propio bebé, al que echa sumamente en falta. Si bien esta explicación calmó por el momento a las dos jóvenes, la información llegó a Rafael, quien dejó muy claro que no se podía repetir nada parecido. Rafael le da una última oportunidad a RosalíaRTVE