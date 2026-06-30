Rosalía huye con su hija María en 'Valle Salvaje': por qué y a dónde se han ido
- Rosalía toma una decisión impulsiva: se marcha del valle con la bebé María en brazos
- Leonor, Bárbara y Luisa buscan a Rosalía sin descanso
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Rosalía ha salido de palacio con la bebé María en brazos, con la intención de marcharse de Valle Salvaje. Ha caminado por el bosque, con provisiones de comida y sin avisar a nadie, para alejarse de Casa Grande lo más rapidamente posible. Leonor, Luisa y Bárbara han notado su ausencia. ¡Pero parece que es tarde y no son capaces de encontrarla ni en palacio ni en sus inmediaciones!
La misión de encontrar a su hija
Rosalía llegó al valle acompañada de su hermana Leonor, para buscar a su hija. Rosalía como doncella y Leonor como aya de María, la supuesta hija del duque Rafael, residen en palacio, dónde descubrieron que la niña que buscaban era ni más ni menos que María. Tras este descubrimiento, Rosalía ha tratado de acercarse a su hija numerosas veces, pues siente la imperiosa necesidad de acompañarla. Así mismo, Leonor, desde su posición cercana tanto a la bebé como al duque, la ayuda siempre que las circunstancias se lo permiten.
A pesar de la insistencia de Leonor en ser cautas y precavidas, los acercamientos de Rosalía a María ya les han costado varios sustos, en los que han sido sorprendidas haciendo algo que no debían. Luisa, que lleva tiempo sospechando del extraño comportamiento de Rosalía, la descubrió amamantando a la bebé.
Esto desencadenó nuevas sospechas de Luisa y Bárbara encaminandas hacia la posibilidad de que Rosalía, en efecto, fuese la verdadera madre de María. Para enmendar el descuido de su hermana, Leonor les aseguró que la inusual conducta de Rosalía se debe a la reciente pérdida de su propio bebé, al que echa sumamente en falta. Si bien esta explicación calmó por el momento a las dos jóvenes, la información llegó a Rafael, quien dejó muy claro que no se podía repetir nada parecido.
La impulsiva decisión de Rosalía
Rosalía ha cogido a su hija María y la ha sacado de palacio a hurtadillas, sin avisar a su hermana. Luisa y Bárbara, que se encuentran terriblemente preocupadas, han ayudado a Leonor a buscarla en palacio, en Casa Pequeña y en los alrededores de la campa. Desgraciadamente, llegan tarde pues Rosalía ya había abandonado Casa Grande cuando las tres muchachas han iniciado su búsqueda.
Tanto Luisa como Bárbara están seguras de que hay que alertar a Rafael de esta noticia, pero Leonor está muy preocupada por Rosalía y teme por lo que le pueda pasar si se informa a los habitantes del valle de que Rosalía ha desaparecido con la hija del mismísimo duque. Leonor asegura que su hermana es incapaz de hacerle daño a la pequeña, ella lo sabe bien pues, aunque las demás lo desconocen, es su propia hija.
Dar la voz de alarma supondría convertir “lo que sin duda ha sido un error en un delito”, ha asegura Leonor. Además advierte que lo que está ocurriendo con Victoria en Valle Salvaje, demuestra que no hay piedad ni justicia para una mujer, y menos aún si se trata de una criada, como lo es Rosalía.
Finalmente Leonor ha sido capaz de convencerlas de aguantar un poco más y buscarlas ellas mismas. Sin embargo, no tienen muy buen pronóstico: Luisa ha hablado con Amadeo, que asegura que Rosalía ha pasado por cocinas para coger alimentos. Las sospechas de Luisa son ciertas, puesto que Rosalía se ha marchado de Casa Grande con provisiones de comida para aguantar varios días.
Por el momento la busqueda no ha resultado especialmente fructífera, pues la madre y la bebé no aparecen por ninguna parte. ¿Cómo de lejos ha podido llegar Rosalía cargando con la criatura? Leonor, Bárbara y Luisa no se rinden tan facilmente pero, ¿serán capaces de encontrarla? ¿Está la joven preparada para sobrevivir sola a una travesía por el valle? No te pierdas los próximos capítulos deValle Salvaje de lunes a viernes a las 17:45h en La 1, para descubrirlo.