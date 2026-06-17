Luisa descubre que Rosalía es la verdadera madre de la bebé María en 'Valle Salvaje'

Luisa descubre a Rosalia a solas con la bebé. ¡Y amamantándola, ni más ni menos! Luisa se ha quedado totalmente en shock, y Rosalía parece no ser consciente de que que la han descubrierto. Este nuevo avance en la ardua investicacón de Luisa sobre los dos bebés intercambiados podría cambiarlo todo. Y no solo eso, también poner en peligro las labores de Leonor como aya de María, y de Rosalía como doncella.

La investigación de Luisa Luisa lleva semanas investigando el intercambio de los dos bebés y cada vez parece estar más cerca de descubrirlo todo. Aunque, en el parto de Adriana, las parteras no le dejaron estar presente, desde la puerta escuchó claramente como éstas decían que había sido un niño. Tras descubrir que se anunciaba el nacimiento de una niña, Luisa comenzó su incansable búsqueda del auténtico bebé de Adriana. Por otro lado, Luisa y Bárbara sospechan que Rosalía oculta algo y que no está siendo del todo siendo sincera en cuanto a su enfermedad. Su actividad física limpiando la capilla de palacio, no termina de cuadrar con el mal de pecho que dice sufrir.