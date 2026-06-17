Luisa descubre que Rosalía es la verdadera madre de la bebé María en 'Valle Salvaje'
- Luisa encuentra a Rosalía en el momento más comprometido: amamantando a María.
- Tienes todos los capítulos de la serie en RTVE Play
Luisa descubre a Rosalia a solas con la bebé. ¡Y amamantándola, ni más ni menos! Luisa se ha quedado totalmente en shock, y Rosalía parece no ser consciente de que que la han descubrierto. Este nuevo avance en la ardua investicacón de Luisa sobre los dos bebés intercambiados podría cambiarlo todo. Y no solo eso, también poner en peligro las labores de Leonor como aya de María, y de Rosalía como doncella.
La investigación de Luisa
Luisa lleva semanas investigando el intercambio de los dos bebés y cada vez parece estar más cerca de descubrirlo todo. Aunque, en el parto de Adriana, las parteras no le dejaron estar presente, desde la puerta escuchó claramente como éstas decían que había sido un niño. Tras descubrir que se anunciaba el nacimiento de una niña, Luisa comenzó su incansable búsqueda del auténtico bebé de Adriana.
Por otro lado, Luisa y Bárbara sospechan que Rosalía oculta algo y que no está siendo del todo siendo sincera en cuanto a su enfermedad. Su actividad física limpiando la capilla de palacio, no termina de cuadrar con el mal de pecho que dice sufrir.
El descuido de Rosalía amamantando a María
Rosalía llegó con su hermana a Valle Salvaje para encontrar a su hija, que las parteras, bajo órdenes de Dámaso, cambiaron por el bebé de Adriana y Rafael. A pesar de que Luisa ya ha tratado de advertir al duque Rafael de que los bebés fueron intercambiados, éste no cree que sea cierto, por lo que la está criando como suya propia. Aun así Rosalía está dispuesta a correr el riesgo con tal de reconectar con su hija. Su hermana Leonor hace todo lo que está en su mano para ayudarla en ello.
De esta manera Rosalia y Leonor deben ser muy cautas. Especialmente Rosalía, que quiere pasar tiempo junto a su hija pero no puede dejarse ver. ¡Pero no hay precaución suficiente! Luisa la ha visto amamantando a la bebé María. ¡Y la ha escuchado llamarla “hija mía”!
Luisa está a punto de destapar el misterio. Pero... ¿supone este descubrimiento que va a conseguir revelar la verdad? Los próximos días veremos cómo Luisa aborda este tema y, más importante, cómo reaccionan Rosalía y Leonor. ¡No te pierdas ningún capítulo!