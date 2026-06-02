Rafael renuncia al ducado de 'Valle Salvaje' con esta contundente declaración

Rafael ya no puede más. Por si la toma de posesión del ducado, la muerte de Adriana y encontrarse a sí mismo como padre soltero no fuese suficiente, en los últimos capítulos de 'Valle Salvaje' el castillo de naipes de los Gálvez de Aguirre se está desmoronando sobre sus cabezas.

Enriqueta tiene todos los ases bajo la manga desde que Alejo confesase el asesinato de Domingo. La deuda que José Luis contrajo con su fallecido primo ha llegado a oídos de Rafael. Y él, preocupado por las pesquisas de Luisa y Bárbara, que no cesan de investigar a su pequeña, no está para ocuparse de esas cosas.

Es por eso que el duque ha sacado fuerzas para colocar cada cosa en su sitio. Eso incluye decirle a su padre lo que piensa de él. A ese padre que siempre lo maltrató y lo hizo de menos frente a sus hermanos y que no ha hecho más que presionarle desde que ocupó su puesto. Ahora, sus mentiras han salido a la luz.