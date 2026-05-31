Avance semanal de 'Valle Salvaje' del 1 de junio: conocemos a Manuela de Guzmán

Si al marqués de la Cruz de los Infantes de la Villa se le estaba complicando la vida con los conflictos que afectan a la Casa Grande y amenazan con manchar el nombre de su familia, más todavía va a tener que gestionar esta semana, pues tendrá lugar la llegada de su hija: Manuela es el nuevo personaje que hará su aparición en Valle Salvaje.

Pero eso no es todo: Rafael tomará una decisión que puede cambiar las cosas, y la propuesta de matrimonio de Francisco a Pepa será una realidad... aunque no va a salirle como él espera.

Capítulo 427 del lunes 1 de junio Luisa sorprende a Rosalía con la pequeña María en brazos y le confiesa a Bárbara que hay algo extraño en el comportamiento de la joven. Mientras, Enriqueta acorrala a Rafael con una revelación que lo deja sin aliento. En cuanto a la pedida de matrimonio de Francisco a Pepa, algo sale mal… Francisco no se esperaba este momento asíRTVE

Capítulo 428 del martes 2 de junio El escándalo en torno a Dámaso sacude con fuerza tanto la Casa Grande como la Casa Pequeña y las consecuencias no tardan en llegar. Mientras, Rosalía ignora los ruegos de Leonor y se presenta en la Casa Pequeña para ver a María. Y Rafael, abrumado por todo, toma una decisión que lo cambiará todo… Rafael quiere que dejen el asunto de su hija para siempreRTVE

Capítulo 429 del miércoles 3 de junio Francisco por fin le pide matrimonio a Pepa, ¿tendremos nueva boda a la vista? José Luis, desbordado, se derrumba ante Hernando, provocando que el marqués tome una tajante decisión. Mientras tanto, Pedrito alimenta las sospechas de Luisa y Bárbara sobre Rosalía… ¿Qué descubrirán? Victoria no cede a las presiones de don HernandoRTVE

Capítulo 430 del jueves 4 de junio Mientras José Luis sella el destino de Victoria, la calesa de los de Guzmán vuelve a Valle Salvaje y el mismo don Hernando acude a recibirla… ¿Han vuelto Leonardo e Irene? Manuela de Guzmán llega a Valle SalvajeRTVE