Avance semanal de 'Valle Salvaje' del 1 de junio: conocemos a Manuela de Guzmán
- La hija de don Hernando y hermana de Leonardo llega esta semana a Valle Salvaje
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Si al marqués de la Cruz de los Infantes de la Villa se le estaba complicando la vida con los conflictos que afectan a la Casa Grande y amenazan con manchar el nombre de su familia, más todavía va a tener que gestionar esta semana, pues tendrá lugar la llegada de su hija: Manuela es el nuevo personaje que hará su aparición en Valle Salvaje.
Pero eso no es todo: Rafael tomará una decisión que puede cambiar las cosas, y la propuesta de matrimonio de Francisco a Pepa será una realidad... aunque no va a salirle como él espera.
Capítulo 427 del lunes 1 de junio
Luisa sorprende a Rosalía con la pequeña María en brazos y le confiesa a Bárbara que hay algo extraño en el comportamiento de la joven. Mientras, Enriqueta acorrala a Rafael con una revelación que lo deja sin aliento. En cuanto a la pedida de matrimonio de Francisco a Pepa, algo sale mal…
Capítulo 428 del martes 2 de junio
El escándalo en torno a Dámaso sacude con fuerza tanto la Casa Grande como la Casa Pequeña y las consecuencias no tardan en llegar. Mientras, Rosalía ignora los ruegos de Leonor y se presenta en la Casa Pequeña para ver a María. Y Rafael, abrumado por todo, toma una decisión que lo cambiará todo…
Capítulo 429 del miércoles 3 de junio
Francisco por fin le pide matrimonio a Pepa, ¿tendremos nueva boda a la vista? José Luis, desbordado, se derrumba ante Hernando, provocando que el marqués tome una tajante decisión. Mientras tanto, Pedrito alimenta las sospechas de Luisa y Bárbara sobre Rosalía… ¿Qué descubrirán?
Capítulo 430 del jueves 4 de junio
Mientras José Luis sella el destino de Victoria, la calesa de los de Guzmán vuelve a Valle Salvaje y el mismo don Hernando acude a recibirla… ¿Han vuelto Leonardo e Irene?
Capítulo 421 del viernes 5 de junio
José Luis destierra a Victoria de Valle Salvaje ante la mirada atónita de todos. Mientras, Hernando presenta a su hija Manuela, cuya llegada no pasa desapercibida: su primer choque con Braulio desata una tensión inesperada… ¿Hacia dónde llevará esto?