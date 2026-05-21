Rosalía es la verdadera madre de María en 'Valle Salvaje': así ha sido el momento en que reconoce a su hija

El momento más esperado ha llegado: ya sabemos quién es la verdadera madre de María, la niña que Rafael ha tomado por suya y que todos en la Casa Grande piensan que es la hija de la difunta Adriana. En realidad, tal y como hemos descubierto, es hija de una jovencísima chica del pueblo. Y no, no es Leonor: es Rosalía, su hermana, la verdadera madre de la criatura.

¿Cuál es el plan de Leonor y Rosalía? ¿Cómo piensan recuperar a la bebé y qué consecuencias puede tener para los habitantes del valle que ya quieren a la niña como si fuese suya? Por otro lado, hemos descubierto que Dámaso es quien anda detrás del cambio de los bebés. ¿Cuáles son todos los detalles del robo y el cambiazo que ha tenido lugar?

El momento de la verdad Al tomarla en brazos, Rosalía ha confirmado lo que algunos sospechábamos, aunque estábamos casi igual de seguros de que María podía ser hija de Leonor, que también se emocionaba al tomarla en brazos y fue la primera en aparecer por el valle para buscarla. Pero no: es Rosalía la madre de la niña, tal y como ha confirmado al tomar a la pequeña en brazos en la capilla de los Gálvez de Aguirre, clandestinamente y en un momento robado que ha sido interrumpido por Enriqueta, a punto de exponerlas y descubrir quiénes son de verdad. "¿Cómo no voy a reconocerla?", le ha dicho emocionada a su hermana la joven. "Si salió de mí aún sucia, llena de sangre, y la pusieron sobre mi pecho, y su olor me inundó. No hay nada tan dulce y suave como ella", ha dicho en este bonito momento. "¿Es tu hija?", ha preguntado Leonor. "Sí, Leonor. Es mi hija. Mi preciosidad. No hay nada como ella". t