Dámaso se descubre como el verdadero villano de 'Valle Salvaje': él robó el niño de Adriana
- ¡Al fin descubrimos para quién trabajan Petra y Pura!
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Después de que Bárbara escuchara el llanto del bebé en la cabaña, la Salcedo de la Cruz empezó a creer a Luisa respecto a las dudas sobre si María es realmente hija o no de Adriana. Desde ese momento, las dos amigas han presionado a Victoria para que confiese que ella era la responsable del robo del bebé, pero ambas estaban enfocadas en la persona equivocada, pues detrás de toda esta trama está otro personaje de la serie. ¿Te lo esperabas? Sigue leyendo que te contamos todos los detalles.
Dámaso visita a las parteras
Bárbara y Luisa han confiado a Dámaso todo lo que han descubierto sobre las parteras. Después de escucharlas hablar, las dos amigas no tuvieron más remedio que contarle todo al verdadero marido de Victoria sin saber que lo estaban haciendo con la persona menos indicada.
Al tratarse de "don Eduardo", ambas mujeres creen que hacerle conocedor de su secreto puede serles beneficioso, pues tiene más poder que ellas. Pero Dámaso les ha prometido una ayuda que nunca llegará, pues él es el verdadero artífice de todo el plan para robar el bebé de Adriana en el que caso de que tuviera un hijo.
Dámaso les asegura que irá a la cabaña de las parteras para conseguir información, pero más bien hace todo lo contrario: abroncarlas. Lleno de ira, el villano de Valle Salvaje no duda en llamar "zopenca" a Pura como si ya la conociera de antes, y es que él las contrató para asistir el parto de Adriana. "He venido porque me confié confiando en ustedes y por su culpa lo van a descubrir todo", termina diciéndoles.
Los planes de Dámaso para el hijo de Adriana y Rafael
Dámaso habla despectivamente de Petra y Pura, alegando que por su culpa Bárbara y Luisa han descubierto la verdad: "No sé cómo pude pensar que serían capaces de realizar una tarea tan sencilla". Para las parteras, no ha sido tan fácil, pero el terrateniente vuelves a echarles en cara que no le obedecieran. "¿Qué les dije la última vez que estuve aquí? Que se deshicieran de ese niño. ¿Por qué sigue aquí?", continúa diciéndolas enfadado. Ellas intentan defenderse, volviendo a que era lo mejor de momento hasta que las aguas se calmaran.
Por su parte, Petra pregunta a qué se refiere cuando dice deshacerse de él, pero Dámaso lo tiene claro: "Lo saben perfectamente, acabando con su vida. Pero claro, si son incapaces de hacerlo lo pueden dejar en la puerta de la iglesia. Pero ese niño no puede seguir aquí ni un minuto más". Las parteras le aseguran que se hará como ordena, y se cumplirá con el deseo del verdadero marido de Victoria: "Llevo mucho tiempo trabajando para acabar con el linaje de los Gálvez de Aguirre, y no voy a consentir que ustedes lo estropeen todo".
Pero no solo pagó a Petra y Pura para que dieran el cambiazo a los bebés. También hizo lo mismo con Aurora, la verdadera partera de Adriana y a la que él mismo pagó para que no fuera a asistir el parto: "A diferencia de usted, ella -Aurora- sí que acató mis ordenes, y desvió toda la atención hacia Victoria".
Dámaso tiene claro que el niño no puede seguir en Valle Salvaje más tiempo, y le pide un día a Pura para determinar dónde quiere que lo lleven. ¿Cuáles serán sus planes para el bebé? ¡No te pierdas los próximos capítulos de la serie en La 1 y RVTE Play!