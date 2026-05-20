Dámaso se descubre como el verdadero villano de 'Valle Salvaje': él robó el niño de Adriana

Después de que Bárbara escuchara el llanto del bebé en la cabaña, la Salcedo de la Cruz empezó a creer a Luisa respecto a las dudas sobre si María es realmente hija o no de Adriana. Desde ese momento, las dos amigas han presionado a Victoria para que confiese que ella era la responsable del robo del bebé, pero ambas estaban enfocadas en la persona equivocada, pues detrás de toda esta trama está otro personaje de la serie. ¿Te lo esperabas? Sigue leyendo que te contamos todos los detalles.

Dámaso visita a las parteras

Bárbara y Luisa han confiado a Dámaso todo lo que han descubierto sobre las parteras. Después de escucharlas hablar, las dos amigas no tuvieron más remedio que contarle todo al verdadero marido de Victoria sin saber que lo estaban haciendo con la persona menos indicada.

Al tratarse de "don Eduardo", ambas mujeres creen que hacerle conocedor de su secreto puede serles beneficioso, pues tiene más poder que ellas. Pero Dámaso les ha prometido una ayuda que nunca llegará, pues él es el verdadero artífice de todo el plan para robar el bebé de Adriana en el que caso de que tuviera un hijo.

Dámaso les asegura que irá a la cabaña de las parteras para conseguir información, pero más bien hace todo lo contrario: abroncarlas. Lleno de ira, el villano de Valle Salvaje no duda en llamar "zopenca" a Pura como si ya la conociera de antes, y es que él las contrató para asistir el parto de Adriana. "He venido porque me confié confiando en ustedes y por su culpa lo van a descubrir todo", termina diciéndoles.

Valle Salvaje Valle Salvaje - Dámaso visita a las parteras Lleno de ira, Dámaso llama "zopenca" a Pura como si ya la conociera de antes, y es que él las contrató para asistir el parto de Adriana y robar al niño Ver ahora