Avance semanal de 'Valle Salvaje' del 18 de mayo: Rosalía conoce, emocionada, a María
- Esta semana los secretos salen a la luz en 'Valle Salvaje'
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La situación de Leonor y Rosalía es inestable, pero las jóvenes están decididas a llegar hasta el final con su plan. A su vez, Dámaso se convierte en una pieza aún más clave en el misterio central de la serie, y deberá mover ficha si quiere salirse con la suya. Por otro lado, varios grandes secretos que podrían acabar con los Gálvez de Aguirre salen a la luz... la cosa se pone tensa en el cambio de temporada de 'Valle Salvaje'.
Capítulo 417 del lunes 18 de mayo
Braulio trata de sacar información a Atanasio sobre las cuentas de palacio… ¿conseguirá probar sus sospechas contra su tío? Además, Rosalía jura a su hermana que no se irá hasta que vea a María. Y quien descubrió a Bárbara y Luisa las sorprende decidiendo qué harán con el secreto…
Capítulo 418 del martes 19 de mayo
Braulio enseña a su madre la prueba de que José Luis les engañó desde el principio. Pedrito acompaña a Leonor a despedirse de María, pero Rafael toma una decisión inesperada sobre ella y Rosalía. Y al fin, se revela quién está detrás de Pura y Petra… ¿pero con qué propósito?
Capítulo 419 del miércoles 20 de mayo
Pura y Petra reciben las últimas órdenes sobre el destino del bebé de Adriana. En la Casa Grande, Rosalía se gana la simpatía de Martín, quien logra unirse a la celebración de la casa pequeña. Mientras, Enriqueta manipula a Alejo y culpa a Domingo de su fatal destino… ¿pero hasta qué punto miente?
Capítulo 420 del jueves 21 de mayo
Petra comienza a dudar sobre lo que deben hacer con el hijo de Adriana... Mientras, en palacio, Enriqueta sorprende a Leonor y Rosalía en una actitud muy comprometida con la pequeña María. Y Hernando informa a José Luis: un gran secreto ha salido a la luz... ¿Será el fin de los Gálvez de Aguirre?
Capítulo 421 del viernes 22 de mayo
Rosalía aprovecha una salida de Rafael para estar con su hija. Mientras, Dámaso comunica a las parteras un cambio de planes con el bebé. A su vez, Braulio reprocha a su madre su pasividad y Enriqueta, decidida, se planta ante José Luis... ¿Qué consecuencias traerá su desafío?