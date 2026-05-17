Avance semanal de 'Valle Salvaje' del 18 de mayo: Rosalía conoce, emocionada, a María

La situación de Leonor y Rosalía es inestable, pero las jóvenes están decididas a llegar hasta el final con su plan. A su vez, Dámaso se convierte en una pieza aún más clave en el misterio central de la serie, y deberá mover ficha si quiere salirse con la suya. Por otro lado, varios grandes secretos que podrían acabar con los Gálvez de Aguirre salen a la luz... la cosa se pone tensa en el cambio de temporada de 'Valle Salvaje'.

Capítulo 417 del lunes 18 de mayo Amadeo no acepta las disculpas de su hijoRTVE Braulio trata de sacar información a Atanasio sobre las cuentas de palacio… ¿conseguirá probar sus sospechas contra su tío? Además, Rosalía jura a su hermana que no se irá hasta que vea a María. Y quien descubrió a Bárbara y Luisa las sorprende decidiendo qué harán con el secreto…

Capítulo 418 del martes 19 de mayo Braulio encuentra la prueba de que José Luis ha mentidoRTVE Braulio enseña a su madre la prueba de que José Luis les engañó desde el principio. Pedrito acompaña a Leonor a despedirse de María, pero Rafael toma una decisión inesperada sobre ella y Rosalía. Y al fin, se revela quién está detrás de Pura y Petra… ¿pero con qué propósito?

Capítulo 419 del miércoles 20 de mayo Leonor espera para conocer a MaríaRTVE Pura y Petra reciben las últimas órdenes sobre el destino del bebé de Adriana. En la Casa Grande, Rosalía se gana la simpatía de Martín, quien logra unirse a la celebración de la casa pequeña. Mientras, Enriqueta manipula a Alejo y culpa a Domingo de su fatal destino… ¿pero hasta qué punto miente?

Capítulo 420 del jueves 21 de mayo Luisa reconoce el bebedizo de MatildeRTVE Petra comienza a dudar sobre lo que deben hacer con el hijo de Adriana... Mientras, en palacio, Enriqueta sorprende a Leonor y Rosalía en una actitud muy comprometida con la pequeña María. Y Hernando informa a José Luis: un gran secreto ha salido a la luz... ¿Será el fin de los Gálvez de Aguirre?