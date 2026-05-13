Beatriz Reina es Rosalía, el nuevo personaje de 'Valle Salvaje': "En su situación, yo haría cosas peores"

Leonor vuelve al valle en el capítulo de esta tarde, y no lo hace sola sino acompañada: con ella está otra bella joven a la que aún no conocemos y que tiene mucha prisa por llegar al valle. Es Rosalía, interpretada por Beatriz Reina, otro nuevo personaje que va a dar mucho que hablar. "Rosalía llega al valle porque tiene una enfermedad y su hermana, que es la que la cuida, necesita ir a palacio y que estén pendientes de ella", nos adelanta la actriz. Su trama va a protagonizar los próximos capítulos.

Por el momento, en el avance del capítulo de hoy la hemos visto cruzando el bosque con determinación y prisa. ¿La verdad? Con pocos rasgos propios de la enfermedad, pues mientras Leonor está sin aliento, ella la apremia para llegar cuanto antes a la Casa Grande. "Es una mujer muy valiente, muy buena, con un corazón muy grande. Es una tía muy inteligente y decidida: cuando tiene algo en la cabeza, va a por ello y no hay quien la pare", dice sobre ella la actriz que le da vida.

Valle Salvaje Valle Salvaje - Rosalía acompaña a Leonor en su regreso a Valle Salvaje Leonor está de camino al valle tras su misteriosa desaparición, pero no vuelve sola. ¿Quién es la joven que la acompaña? Ver ahora