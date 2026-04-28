Conoce a Leonor, la recién llegada a 'Valle Salvaje': "Es un personaje que viene para recuperar algo"

La acabamos de conocer y ya nos ha conquistado: Leonor es la nueva incorporación al reparto de 'Valle Salvaje'. Helena Zumel, actriz que le da vida, ha llegado al valle ganándose a todo el mundo con su dulzura y su buen carácter: "Es un personaje que va a llegar al valle envuelta en una nube de misterio", comenta la actriz, que nos avanza algo de lo que podemos esperar de esta joven de la que, todavía, sabemos bien poco.

La encontraron desmayada en mitad del bosque tras un agotador trayecto que terminó con Francisco y Pepa metiéndola de contrabando en la casa de los Gálvez de Aguirre y buscándole una posición en palacio. Pese a su negativa inicial, todo apunta a que va a convertirse en el aya de María: los niños se le dan divinamente y ha agradado a Rafael en su breve interacción con la pequeña.

"Viene buscando algo" Sin embargo, es cierto que muchas incógnitas rodean a la joven. ¿Es cierto que su hermana está enferma y por eso emprendió su marcha? ¿Qué hacía Leonor en su vida anterior? Y, lo más importante de todo, ¿por qué parecía decidida a marcharse del valle hasta que Francisco aludió a la equivocación de Luisa con el género de la criatura. Por supuesto, todas las teorías apuntan a que tenga algo que ver con el bebé: ¿será ella su madre verdadera? "Viene buscando algo y os va a sorprender mucho", dice Helena Zumel, una afirmación que cuadraría con esta teoría. "Lo que más me gusta de interpretar a este personaje es que transita por muchos lugares, es una joven muy echada para alante que haría cualquier cosa por los suyos. Va a interactuar mucho con el duque, con la pequeña María y con personajes nuevos que todavía tenéis que conocer y descubrir poco a poco". 00.56 min Valle Salvaje - Leonor conoce a María y la toma en brazos