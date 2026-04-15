Victoria y Dámaso se marchan rumbo a su muerte en 'Valle Salvaje': recordamos sus mejores momentos

Hacía unos cuantos capítulos que no paladeábamos el que desde el primer día es uno de los sabores centrales de 'Valle Salvaje': la traición. En este lugar en el que las cosas nunca salen como uno espera, solo hay una cosa asegurada: alguien cambiará de bando y los enemigos saldrán del lugar más inesperado.

Es lo que acaba de suceder en la diaria de La 1 que nos presenta hoy una despedida ominosa: la de Victoria marchándose del valle junto a Dámaso, el que fuese su esposo, para emprender un viaje en el que le espera una emboscada. José Luis, alentado por Don Hernando, ha autorizado un plan para atentar con su vida. La cazadora está a punto de ser cazada.

¿El final de Victoria? Dámaso y Victoria abandonan el valle RTVE Porque si alguien sabe de traiciones es doña Victoria. El personaje interpretado por Sabela Arán ha cambiado de piel tantas veces ha sido necesario para conservarla: una mujer que aprendió a sobrevivir haciendo lo que hiciese falta, incluso cuando se trata de la artimaña más vil. Mandó asesinar a su hermano. Intentó acabar con la vida de su sobrino, aunque los remordimientos se lo impidieron. Asesinó a Pilara con sus propias manos y una copa envenenada. La vio morir y lo disfrutó. Pero todo lo hizo por una razón: su amor por José Luis. El mismo José Luis que, tras una historia de amor que triunfó contra todo pronóstico y que coronó a Victoria, de clase inferior a la suya, como su esposa y la duquesa de 'Valle Salvaje', se ha vuelto contra la mujer que estuvo dispuesta a todo por él. Ha firmado su sentencia de muerte junto a la de Dámaso, su verdadero marido, el hombre que volvió al valle para destruirla y está a punto de conseguirlo... aunque no sin encontrar por el camino su propia perdición.