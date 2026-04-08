Dámaso humilla a don Hernando con este simple gesto en 'Valle Salvaje'

La situación de la Casa Pequeña vuelve a ser crítica. Los jornaleros llevan días sin presentarse a labrar las tierras que Dámaso regenta y que son las que dan de comer a los habitantes de la casa de doña Mercedes. Alejo también empieza a preocuparse por los apuros que pueden pasar si no encuentran una solución rápida, mientras que el terrateniente quiere conocer el motivo por que sus trabajadores han abandonado las tierras.

Pero no ha tardado mucho en averiguarlo. Don Hernando es el causante de esta coyuntura, y no duda en humillarle públicamente con un gesto muy sencillo y delante de los Gálvez de Aguirre. ¿Quieres saber qué es lo que ha pasado? ¡Te contamos todos los detalles!

Victoria avisa a Dámaso La Salcedo de la Cruz se ha presentado en el granero para hablar con un Dámaso que espera que la visita sea breve. Sin embargo, Victoria le lleva una información muy valiosa. El terrateniente cree que ha sido José Luis quien ha pagado más a los peones para que cambiaran de patrón, pero en esta ocasión en Gálvez de Aguirre no ha intervenido en nada: "Te advertí Dámaso, te dije que ibas a enfrentarte a un enemigo más temible que mi esposo". Dámaso solo llega a la conclusión de que ha sido cosa de don Hernando, y se pregunta cómo lo ha hecho para que abandonaran las tierras por otro trabajo. En cambio, Victoria le da otra clave: "No han cambiado de patrón. Les pagó, pero para que se quedaran en sus casas. Cobrar sin trabajar, el sueño de cualquiera". Victoria vuelve a avisar a su primer marido, diciéndole que si está pensando en hacer algo contra el marqués es mejor que abandone la idea: "Sería una locura, es demasiado poderoso y astuto, así que contén tu orgullo. Ya tendrás tiempo de encargarte de José Luis más adelante. En cambio, para Dámaso tiene que se ahora y le pide a la Salcedo de la Cruz que se vaya ante su insistencia: "Vete, esta situación necesita una solución que tú no puedes darme. Así que vete, necesito estar solo para pensar". 02.00 min Valle Salvaje - Victoria avisa a Dámaso