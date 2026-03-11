Tres escenas clave para descifrar la vuelta de Don Hernando en 'Valle Salvaje'

La vuelta de Isabel y Don Hernando ha agitado las aguas de 'Valle Salvaje' y todavía desconocemos las consecuencias que van a tener. En el caso del aya, sí que sabemos a qué ha venido: a apaciguar su conciencia y confesar el secreto que durante tanto tiempo guardó frente a los Salcedo de la Cruz. Con el de Guzmán, lo tenemos menos claro: ¿Qué pretende hacer en el valle? ¿Es sincero cuando dice que es la muerte de Adriana, y las ganas de transmitirle a la familia sus condolencias, lo que le ha traído hasta aquí?

Todos recordamos los momentos en los que Don Hernando interfirió con la relación de Leonardo e Irene, mostrando al hombre manipulador que se esconde tras sus divertidos manierismos e irónicos comentarios. También el lado tierno que sacó su relación con Pedrito, que hizo aguas en cuanto el marqués transgredió todos los límites y trató de secuestrar a su joven amigo y llevárselo a la corte. Pero hay otras interacciones que pasaron más desapercibidas y que podrían resultar clave en esta nueva etapa del personaje en el valle. Intentamos adivinar cuáles.

Una amenaza para Mercedes Mercedes recibe una visita inesperada RTVE El marqués fue una figura clave para la rehabilitación del título de Bernardo como duque de Miramar. Y todos sabemos que en Valle Salvaje no hay muchos favores que salgan gratis. Las tensiones entre Don Hernando y Mercedes afloraron en el capítulo 282, cuando la duquesa lo culpó del intento de suicidio de Bárbara. En el enfrentamiento, el de Guzmán acabó amenazándola: "¿Después de todo lo que he hecho por usted y por don Bernardo? ¿Acaso lo ha olvidado? Recuérdelo, duquesa". Don Hernando parecía dispuesto a hundir a Mercedes en el momento en el que se convirtiese en un inconveniente para él, y de ejercer el mismo poder que empleó para ayudarla, en esta ocasión para acabar con ella. ¿Qué haría si supiese que Mercedes está conspirando con Dámaso para hundir a don José Luis, con quien ya no le une solo el afecto sino también la sangre? ¿De qué sería capaz para protegerlo?

¿Y si averigua quién es Dámaso? Dámaso amenaza a Victoria RTVE La identidad de Dámaso empieza a ser un secreto a voces tras las investigaciones de Atanasio y Matilde. Y si Don Hernando es algo, es avispado. El marqués ya se había cruzado con don Eduardo en su llegada a Valle Salvaje: concretamente en el capítulo 289, cuando presenció cómo José Luis palidecía al reencontrarse con el legítimo esposo de Victoria. El marqués no solo conoció al que en el Valle todos toman por don Eduardo, sino que de su propia boca oyó cómo murió Dámaso Espinosa en un viaje a las Américas. ¿Qué puede pasar si ata cabos y comprende que Eduardo y Dámaso son la misma persona? ¿Y qué consecuencias puede tener para los implicados, especialmente para doña Victoria? La esposa de don José Luis nunca ha sido santo de su devoción...