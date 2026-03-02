¿Robaron el niño de Adriana'? Las nuevas tramas de 'Valle Salvaje' y por qué debes engancharte ahora a la serie

La muerte de Adriana ha dejado el valle sucumbido en la tristeza. Ya se ha celebrado su funeral, y ahora la duquesa de Valle Salvaje descansa eternamente en la capilla familiar de la Casa Grande. Sin embargo, la vida sigue para los Gálvez de Aguirre y el resto de habitantes de la comarca. Luisa está convencida de que a su amiga le robaron su hijo, mientras que Dámaso sigue tejiendo su venganza. Una nueva era empieza en Valle Salvaje, y esto es lo que pasará en los próximos capítulos.

El mejor momento para engancharse a Valle Salvaje Si alguna vez has visto Valle Salvaje y has pensado en unirte a la historia pero no querías verte los 300 capítulos anteriores, tenemos una buena noticia para ti: este es el mejor momento para engancharte. Tras la muerte de Adriana, una nueva etapa empieza en el valle. Rafael ahora es el duque de Valle Salvaje, y las venganzas, alianzas y tensiones empiezan de nuevo. ¿Quieres saber cuáles son las nuevas tramas de la serie? ¡Te las contamos!

¿Robaron el niño de Adriana? Luisa no supera la muerte de Adriana, pero hay un pensamiento que le hace levantarse cada mañana. Desde el primer momento, la criada creyó que algo había pasado la noche en la que la duquesa dio a luz. Ella está completamente convencida de que había escuchado que había tenido un varón, y que a su amiga le robaron a su hijo, cambiándole por una niña, María. La criada de la Casa Pequeña no piensa descansar hasta averiguar la verdad y descubrir que Adriana tuvo un hijo, porque sí, eso es lo que realmente ocurrió. En el capítulo que abre la noticia, Petra y Pura hablan sobre lo que pasó aquella noche: que la duquesa tuvo un niño y ellas lo cambiaron por la niña. ¿Quién habrá pagado a las parteras para ello? ¿Quién tenía un interés en que Adriana no tuviera un varón? ¿Lo descubrirá Luisa? Eso solo podrás saberlo si no te pierdes los próximos capítulos de Valle Salvaje.

Rafael, destrozado Para el actual duque de Valle Salvaje, la ausencia de Adriana es mayor todavía que para el resto de habitantes. Rafael no se ve capaz de cuidar solo de su hija María, pero no estará solo. Luisa le apoyará en todo lo que necesite. Pero ahora el Gálvez de Aguirre también tiene otras responsabilidades como duque. ¿Quién se va a hacer cargo de ellas mientras supera su duelo?

Dámaso continúa con su venganza Lo dejó muy claro cuando llegó a Valle Salvaje: venía a vengarse de José Luis, y Dámaso continuará con su plan de dejarle absolutamente en sin nada. Para ello, primero se alió con Mercedes, pero ahora también lo ha hecho con Victoria, su legítima esposa, y a la que quiere recuperar pase lo que pase. Los tres unirán fuerzas para destruir al Gálvez de Aguirre, que se ve más débil y con menos poder que nunca. ¿Lo conseguirá?