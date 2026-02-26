Rocío Suárez de Puga dice adiós a Adriana y 'Valle Salvaje': "He cumplido todas mis misiones con ella"

"Estoy haciendo un duelo". Con estas palabras comienza Rocío Suárez de Puga a intentar ordenar lo vivido en estos dos años rodando Valle Salvaje. Tras la muerte del personaje que ha dejado trastocada a la audiencia (están, como ella, empezando el duelo), la actriz de Valladolid, que encontró en esta serie diaria y en Adriana su primer papel protagonista en televisión, se sienta con el creador Josep Cister Rubio para una larga charla sobre su paso por la serie.

La entrevista completa de una hora, que ya está disponible en RTVE Play, es un viaje desde los comienzos de Valle Salvaje hasta el presente de unos personajes y personas que, con el trabajo del día a día, se han ido construyendo hasta convertirse en la versión que conocemos hoy. Esa es la magia de una serie diaria: el movimiento, el cambio y el crecimiento que a veces pasa por decir adiós.

La llegada de Rocío a Valle Salvaje Para Rocío, este viaje empieza en un casting: "Me llama mi representante y me dice que me quieren ver para una diaria. Yo ya había hecho un casting para La Promesa, y de repente paso de fase, y vuelvo a pasar... Estuve muy tranquila haciendo los castings, cosa que no había pasado antes. Creo que esa serenidad me hizo saber que este era el proyecto", dice. "Yo noté en ti una cosa muy guay", añade Josep, que nos permite echar un vistazo entre bambalinas de ese proceso de selección: "Adriana tenía que ser algo así como la madre de sus dos hermanos. Y tú tenías esa fuerza, esa cosa serena y un poco adulta, de persona que ya no es una adolescente, que junto con esa tranquilidad creo que es lo que nos hizo decidirnos por ti". Adriana en el primer capítulo de 'Valle Salvaje' Carlos H. Morado "Antes de que me dierais el sí, yo soñé que estaba en la habitación de mi infancia, en Valladolid, y alguien me susurraba: tu habitación es la de Adriana. Cuando me enteré de que me daban el papel, la primera persona a la que llamé fue mi madre", cuenta Rocío. ¿Cómo es empezar a rodar? ¿Qué le mueve en aquellos primeros días? "Muchos nervios, mucha excitación y ganas de hacerlo lo mejor que pueda. Estar a la altura del Palacio de la Granja, del Palacio de Aranjuez, o de ese lago precioso en el que me tengo que meter en el primer capítulo... el agua estaba congelada, pero la excitación y esa energía tan concreta de Adriana, que es la desesperación pura y dura, hizo que no pasase tanto frío", recuerda. Los decorados, el vestuario... todo ayuda a meterse en el personaje: "La Casa Pequeña tiene algo especial, a mí me gusta mucho más que la grande porque te arropa, es como una casa de verdad. Y en los exteriores la naturaleza te conecta, es otra energía, de campo, que te transporta" Adriana en el primer capítulo de 'Valle Salvaje' RTVE

Hacer familia en la ficción Adriana se definió, desde el principio de la serie, como una leona que haría lo que fuera para proteger a su familia. Bárbara y Pedrito, sus hermanos, son lo más importante para ella. La irrupción sorpresa de la actriz Emma Guilera es uno de los momentos más emotivos de la entrevista: juntas nos cuentan cómo fue construir los cimientos de esta serie juntas. "Fue muy bonito. Yo me sentía como un pollito. Iván no, porque siempre está en su salsa, pero la primera vez que vi a Emma estaba recién llegada de Barcelona, con sus dieciocho añitos y...", cuenta Rocío. "Fue muy fácil", sigue Emma: "Sin tener ni idea de esto, fue conocerla e ir probando. Con el tiempo también se va haciendo real la conexión entre las dos", dice Bárbara. "Tengo la sensación de que sois un poco hermanas: de que siendo muy diferentes, como en la ficción, en el set os entendéis muy bien", dice Josep. "Yo creo que Rocío ha sido para mí como una guía", confirma Emma. "Es mi primer proyecto, no tengo ni idea de este oficio y aparece ella, que me guía. Ha sido mi referente en este mundillo y mi referente en la serie". Rocío soñó que dormía en la habitación de Adriana antes de que le dieran el papel RTVE "Yo creo que Rocío ha sido un referente para todos", coincide Josep. "Esa líder silenciosa que no hace mucho ruido pero que sabes que si miras hacia ella, encuentras tu camino seguro. ¿Cómo es despedirse de ella?" "Lo bueno es que la despedida se ha rodado: no ha sido algo inesperado, sino que al rodar la muerte, que es la despedida más grande que te puedes encontrar en la vida, nos ha ayudado a nosotros a transitarlo. Por eso creo que también ha quedado bien: porque es muy personal", dice Emma. Sobre trabajar con Iván Renedo, su hermano pequeño en la ficción, dice Rocío: "Es superbonito. Es muy genuino, es un niño y no para de jugar. Está todo el rato poniendo en evidencia que lo que hacemos es un juego". ¿Su deseo para Rocío? Emma lo tiene claro: "Que trabaje mucho o poco, lo disfrute. Y elija lo que quiere de verdad, porque tiene el talento para hacer lo que quiera. Que lo haga de corazón (que lo hará, porque es una máquina)". 04.43 min Valle Salvaje - Adriana se despide de Bárbara

Su vínculo con Julio Adriana llega al valle para casarse con alguien de forma forzada: con Julio, interpretado por Nacho Olaizola, con quien paradójicamente su relación es todo lo contrario: "Somos uña y carne. Tenemos una conexión muy fuerte y nos entendemos mucho a la hora de trabajar: en el humor, en el enfado, en la riña... ha sido muy fácil conectar con Nacho". La relación de los personajes pasó por varias fases: una primera fase de desencuentro y una segunda en la que la relación era más fluida. "A mí me ayudaba mucho estar en la situación de Julio y tener la esperanza de que al final consiguiera ganarse su corazón", dice Nacho. En una diaria, los actores no siempre saben lo que va a ocurrir a continuación. 02.01 min Valle Salvaje - El acercamiento de Julio y Adriana "Había mucha violencia", recuerda Rocío. "Yo lo veía desde mi estabilidad y mi claridad y decía: ¡no le trates así al pobre!" Para Nacho, lo mejor de trabajar con Rocío es... todo. "A nivel profesional, es un pedazo de actriz y me propone cosas, o se guarda cosas y, sin decírmelo, las trae a escena. Siempre se sabe el texto al cien por cien, te ríes muchísimo... no tiene pegas trabajar con ella". Su escena favorita es en la que los dos personajes están felices, y donde improvisaron algunos detalles.

La historia de amor de Adriana y Rafael Rocío define el romance central de la serie en una palabra: intenso. "Es un amor apasionado desde el principio, y me emociona ver el viaje. Yo he estado muy empapada de este amor porque es la fuerza motriz de Adriana, y se vive como un trayecto con muchos cambios. Dos personas que conectan desde la herida, que luego se encuentran en un mundo lleno de obstáculos y, aunque quieran dejar de luchar, no pueden porque se necesitan", cuenta. Lo bonito de Adriana es que no deja de rebelarse y que, al menos por un momento, consigue ganar: "Yo creo que los espectadores lo que sienten es: por fin. Yo me di cuenta grabando la boda, con lo cansado, lo triste, lo agobiante y doloroso que ha sido, por fin nos hemos encontrado. La boda se grabó casi en paralelo con la despedida de Adriana, y fue muy liberador. Fue precioso. Y todo el mundo estaba instalado en el amor que había. Miraba a mis compañeros en los bancos de la capilla y estaban emocionados todos", recuerda. 01.02 min Valle Salvaje - El novio puede besar a la novia

Luisa, su otro amor verdadero "El personaje que me has regalado, Josep, me ha hecho darme cuenta de que yo quiero vivir la vida como lo hace Adriana: bajo una ética del amor. Luisa se mueve por lo mismo, por eso creo que conectan desde el primer momento", dice Rocío. Loren Mairena, que da vida a Luisa y se incorpora a esta tercera parte de la entrevista, recuerda cómo construyeron ese vínculo: "Yo me acuerdo de un ensayo que tuvimos en el que tuvimos muy claro que nuestros personajes eran iguales, pero nacidas en contextos muy distintos. Creo que fue muy fácil la primera vez que nos miramos y tuvimos una relación muy bonita". Luisa y Adriana, la amistad en el corazón de 'Valle Salvaje' Carlos H. Morado Son dos personajes que se complementan y se retroalimentan, entre sí pero también con las actrices que los interpretan: "La relación de Luisa y Adriana se ha creado con mucho de Loren y mucho de Rocío, y cuando yo daba mucho en una escena ella se permitía aflojar y viceversa. Sus ojos me transmitían tanto amor desde el principio, y yo no estoy acostumbrada a eso. El primer día que rodamos juntas me puse a llorar." "Luisa ha estado en todos los hechos traumáticos que ha atravesado Adriana. El momento de la violación, del asesinato, de los celos por Úrsula, Luisa en la cárcel y hasta en la muerte... lo han compartido todo", dice Rocío, que se queda con la última secuencia en la que Adriana le pide a su amiga que abra las ventanas para ver el valle por última vez: "Fue un viaje bonito. Triste, pero bonito", dice Loren. "Y esa frase que le digo al final", dice Rocío: "Porque tú crees que no tienes nada pero me lo has dado todo". 05.00 min Valle Salvaje - Adriana se despide de Luisa y su valle