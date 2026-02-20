Atanasio descubre la verdadera identidad de Eduardo en 'Valle Salvaje'

Todas las alarmas saltaron en la Casa Pequeña cuando Matilde escuchó a Mercedes decirle a Eduardo que él había sido quien quemó las cartas de Dámaso a Gaspar. Ese movimiento hizo sospechar a un astuto Atanasio, que desde hace tiempo no entiende que un recién llegado tenga tanto poder sobre don José Luis, y más sin ser noble ni haber escuchado nada sobre él anteriormente. Por eso, el secretario se ha puesto manos a la obra, y no ha parado hasta dar con su verdadera identidad. ¡Así ha sido el momento!

Su investigación sobre don Eduardo Primero preguntó al duque, y Matilde hizo lo mismo con Mercedes, y todos obtuvieron la misma respuesta: es un amigo de Bernardo. Pero que fueran preguntando no fue buena idea, pues don Eduardo se presentó ante ellos, exigiendo saber por qué preguntaban por él, y Atanasio no tuvo reparos en preguntarle. Lo que más le extraña de todo es que, siendo tan amigo del duque de Miramar, no hubieran sabido de su persona hasta su llegada al valle. El farsante, les da unas explicaciones que no convencen ni al secretario ni a su pareja: "Ahora me fío muchísimo menos de ese hombre", dice una Matilde visiblemente preocupada mientras que Atanasio tiene claro que don Eduardo esconde un pasado que no quiere que se descubra. Por eso, Atanasio ha elaborado un retrato de Eduardo con una firme intención: "Quiero mostrárselo a todos los habitantes del valle, hasta que alguien reconozca este rostro y sepa decirme a quién pertenece". El secretario le confiesa a Matilde que tiene la sospecha de que ni si quiera el nombre por el que le conocen es el verdadero. Atanasio ha hecho un retrato de don Eduardo t